"Свобода – это трудно. Я не привыкла думать": беженка из КНДР рассказала, как адаптировалась к жизни в Южной Корее. Видео

Известная северокорейская перебежчица Йонми Парк утверждает, что сразу после побега в Южную Корею сомневалась, не вернуться ли в КНДР. Девушка попала в Сеул в 17 лет, и столкновение с настоящей цивилизацией заставило ее задуматься о возвращении в Северную Корею, потому что там не нужно думать, и "режим все решает за тебя".

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Йонми Парк утверждает, что "благодаря" образованию в КНДР даже не понимала, "что такое континент и где находится Африка". Об этом она рассказала американскому журналисту в его подкасте Joe Rogan Experience.

Свобода – это трудно

"Они заставили меня пройти тест на определение уровня, и я обнаружила, что мне нужно учиться вместе с семилетними детьми. Я даже не знала, что такое континент и где находится Африка", – рассказала Йонми Парк.

В Южной Корее, в сеульском центре адаптации девушка, по ее словам, "начала с нуля", осваивая пользование банкоматами, посадку в автобусы и поездки на лифте и тому подобное.

"Я действительно думала, что внутри банкомата сидит кто-то, кто передает тебе деньги. Когда идешь за покупками, там есть 10 разных брюк на выбор. А в Северной Корее режим решает за тебя. Свобода – это сложно. В те времена я даже думала, что если у меня гарантированно будет хотя бы еда, чтобы поесть, я готова вернуться в Северную Корею", – рассказала беженка.

На вопрос Джо Рогана, почему она так думала, Йонми Парк объяснила, что вообще "не привыкла думать" ни она, ни любые другие жители КНДР.

"Думать мне было очень трудно. Раньше мне никогда не приходилось думать самой за себя. Неужели вы не могли бы просто сказать мне, что делать? Потому что я очень хорошо выполняю приказы", – объяснила Йонми Парк.

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Кто такая Йонми Парк

Сегодня Йонми Парк – довольно известная американская правозащитница, блогер и писательница. Она сбежала из КНДР в 2007 году и стала одним из самых громких голосов, разоблачающих жестокость северокорейского режима.

Она родилась в 1993 году в городе Хесан. В возрасте 13 лет вместе с матерью бежала через замерзшую реку Ялу в Китай, где они стали жертвами торговцев людьми. Позже через пустыню Гоби девочка и ее мама добрались до Монголии, а оттуда – в Южную Корею. В Сеуле они оказались, когда девушке исполнилось 17 лет.

Главные истории дня

Мировую известность Йонми Парк получила после эмоциональной речи на саммите One Young World 2014 в Дублине, где она рассказала правду о жизни в Северной Корее и трудностях побега. А уже в 2015 году девушка опубликовала мемуары "Чтобы жить: Путешествие северокорейской девушки к свободе", которые стали международным бестселлером.

После переезда в США Йонми Парк окончила Колумбийский университет. Показательно, что она критикует не только режим КНДР, но и современную западную культуру политкорректности.

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Две Кореи

Напомним: Южная Корея хочет согласовать с КНДР точное расположение военной демаркационной линии и восстановить каналы связи между армиями. Сеул также предложил привлечь к переговорам Командование ООН под руководством США, чтобы снизить риск случайных вооруженных столкновений на границе.

Предложение прозвучало после того, как в сентябре в результате взрывов мин на приграничной территории пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил Северной Корее план "мира и сотрудничества" двух стран, призвав к возобновлению диалога и мирному сосуществованию. Причем первый шаг должны сделать именно Соединенные Штаты – речь идет о "достаточно давно приостановленном" диалоге между Северной Кореей и США, который должен "быть возобновлен без промедления".