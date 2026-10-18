Полный хаос и разрушения: что происходит во Франции после протестов, в которых приняли участие более 500 тыс. человек

После массовых протестов во Франции 17 октября на улицах нескольких крупных городов произошли погромы, поджоги и столкновения с полицией. В Париже мародёры разгромили супермаркеты, аптеки и магазины электроники, а отдельные группы участников беспорядков приблизились к Елисейскому дворцу примерно на 300 метров.

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Одним из наиболее пострадавших районов Парижа стала площадь Республики и прилегающие к ней улицы, в частности бульвар Мажента. О последствиях протестов и масштабах разрушений сообщает французское издание Le Monde.

Там неизвестные в чёрной одежде и балаклавах разгромили торговые заведения, разбивали витрины, крали товары и поджигали автомобили. Часть нападавших снимала происходящее на телефоны.

Среди пострадавших заведений оказались супермаркет Franprix, аптека на улице Брепер, кафе La Barrique и несколько магазинов мобильной техники.

В одном из магазинов мобильных телефонов, по словам владельца Джахира Азама, похитили около 50 iPhone, 70 смартфонов Samsung, примерно 50 компьютеров и 8 тысяч евро наличными. Общий ущерб он оценил как минимум в 140 тысяч евро.

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Значительные потери понес и магазин Manga Story. Его сотрудник Антуан рассказал, что нападавшие были заинтересованы, в частности, в дорогих коллекционных карточках Pokémon. Ущерб мог превысить миллион евро. Во время беспорядков хулиганы угрожали мужчине, из-за чего он несколько часов пробыл в темноте в своей квартире над магазином.

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Пострадали и люди. В кафе La Barrique, по словам сына владельцев заведения, во время нападения находилась его мать, которая получила ранение в голову. Вместе с мужем ее доставили в больницу. Владелец другого магазина на бульваре Мажента, Джахир Азам, рассказал, что нападавшие избили его и сотрудника, когда те пытались защитить торговое заведение.

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Массовые беспорядки происходили не только в столице. В Марселе группа людей ворвалась в городскую ратушу и повредила помещения, прежде чем правоохранителям удалось вытеснить нападающих. В Лиможе подожгли здание мэрии, а в Лионе загорелась туристическая информационная служба. В Бордо для реагирования на беспорядки привлекли спецподразделение RAID.

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По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, правоохранители столкнулись с большим количеством групп нарушителей, которые действовали в разных местах и быстро рассеивались. Из-за этого силовикам было сложнее контролировать ситуацию и оперативно реагировать на все нападения.

В Париже беспорядки охватили несколько районов, в частности Бастилию, площадь Нации, Страсбургский бульвар и бульвар Вольтера. В отдельных местах небольшие группы полицейских противостояли значительно более многочисленным толпам. Вечером участники беспорядков приблизились к Елисейскому дворцу, что вызвало беспокойство среди правоохранителей.

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"Что-то пошло не так. Недопустимо, чтобы группы могли подойти так близко к Елисейскому дворцу", — сказал один из парижских полицейских в комментарии Le Monde.

В ночь на 18 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил о 1200 задержанных по предварительным данным. В ходе беспорядков также пострадали 150 сотрудников правоохранительных органов.

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Отдельно сообщалось о 17-летнем участнике протестов в Сент-Этьене, который лишился кисти руки в результате взрыва гранаты. На момент публикации материалов Le Monde обобщенных данных о количестве пострадавших среди демонстрантов не было.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия тех, кого назвал "сеятелями хаоса", стремящихся разрушить государственные институты. Представители правительства связали насилие с ультралевыми, однако журналисты Le Monde отметили, что среди участников беспорядков были люди с разными мотивами, в частности те, кто воспользовался ситуацией для ограблений.

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После того как количество людей на улицах уменьшилось, правоохранители смогли более активно проводить задержания. В Париже коммунальные службы приступили к уборке разбитого стекла, остатков горящих предметов и поврежденных витрин, а владельцы магазинов пытались защитить свои заведения деревянными щитами и подручными материалами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 17 октября во Франции на улицы городов вышли сотни тысяч человек. По данным правительства, речь идет о 550 000 человек, по словам организаторов — о 800 000 демонстрантов. Протесты объединили движение "желтых жилетов", учащихся старших классов, студентов, государственных служащих и фермеров.

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