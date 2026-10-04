Спутники Starlink посыплются: Медведев пригрозил США космической войной из-за просьбы Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил США "полномасштабной космической войной" из-за просьбы президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против российских и китайских компаний, связанных с проектом "Рассвет". В случае блокировки российской спутниковой системы американские спутники Starlink якобы могут стать целями в ответ.

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Об этом Медведев заявил в своём Telegram-канале. Его слова прозвучали на фоне обращения Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против участников разработки "Рассвета".

Медведев заявил, что попытка заблокировать российскую спутниковую группировку якобы будет означать не просто санкционное давление, а её физическое уничтожение.

""Блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" по просьбе киевского дурака означает лишь её уничтожение. А это приведёт к полномасштабной космической войне", — написал Медведев.

В таком случае американские низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены.

"Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Starlink" посыплются вниз, как игрушки с засохшей ёлки", — пригрозил российский чиновник.

Медведев добавил, что Соединенные Штаты якобы должны осознавать возможные последствия такого сценария. Он назвал космическое пространство "очень тесным местом" и призвал к "взаимной вежливости".

Накануне Зеленский рассказал, что несколько раз поднимал перед Трампом вопрос о санкциях против организаций, участвующих в создании "Рассвета". Среди них есть российские и китайские компании.

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Речь идет о спутниковой сети, которую Россия разрабатывает при участии Китая и которая должна стать конкурентом Starlink. Украинский президент отметил, что система может заработать в конце 2026 года или уже в начале следующего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская спутниковая программа "Рассвет", которую Кремль позиционирует как аналог Starlink, потерпела неудачу. Ни один из 16 спутников "Рассвет", запущенных 19 июля, не достиг ожидаемой высоты 550 километров по состоянию на 31 августа.

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