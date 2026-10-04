Спутники Starlink посыплются: Медведев пригрозил США космической войной из-за просьбы Зеленского

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 69 тыс. грн ($1 550)Украина впервые за два года вернула танки на фронт: в The Telegraph рассказали, что это помогло изменитьУкраина впервые за два года вернула танки на фронт: в The Telegraph рассказали, что это помогло изменитьРоссия атаковала Украину 135 средствами поражения: защитники сбили 123 дрона и 2 "Бандероли": последствия в областяхРоссия атаковала Украину 135 средствами поражения: защитники сбили 123 дрона и 2 "Бандероли": последствия в областяхЕсть риск неконтролируемой эскалации. Неужели самолеты НАТО могут воевать в Украине? Интервью с ШарпомЕсть риск неконтролируемой эскалации. Неужели самолеты НАТО могут воевать в Украине? Интервью с ШарпомМедведев выдвинул Украине три ультиматума для прекращения войныМедведев выдвинул Украине три ультиматума для прекращения войныИллюстрация - аренда жильяСвободного жилья почти нет: где в Украине квартиры раскупают за считанные часы, даже за баснословные деньгиВладимир ПутинПутин осознал ошибку вторжения в Украину, но не готов её признать и мечтает о победе, — бывший премьер РФ КасьяновУкраинцы в Польше. ИллюстрацияЧисло украинцев в этой стране ЕС сокращается: где зафиксировано наибольшее сокращение числа беженцевБеременная Екатерина Тишкевич эвакуировалась из Киева из-за российских обстрелов: ее муж объяснил, почему не уехали на запад УкраиныБеременная Екатерина Тишкевич эвакуировалась из Киева из-за российских обстрелов: ее муж объяснил, почему не уехали на запад УкраиныОккупанты нанесли удар по центру Днепра: загорелось здание "Укртелекома". ФотоОккупанты нанесли удар по центру Днепра: загорелось здание "Укртелекома". Фото

Спутники Starlink посыплются: Медведев пригрозил США космической войной из-за просьбы Зеленского

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 918
Спутники Starlink посыплются: Медведев пригрозил США космической войной из-за просьбы Зеленского
Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что блокировка российской спутниковой сети якобы может привести к уничтожению американских низкоорбитальных спутников. Источник: Unsplash.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил США "полномасштабной космической войной" из-за просьбы президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против российских и китайских компаний, связанных с проектом "Рассвет". В случае блокировки российской спутниковой системы американские спутники Starlink якобы могут стать целями в ответ.

Об этом Медведев заявил в своём Telegram-канале. Его слова прозвучали на фоне обращения Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против участников разработки "Рассвета".

Медведев заявил, что попытка заблокировать российскую спутниковую группировку якобы будет означать не просто санкционное давление, а её физическое уничтожение.

""Блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" по просьбе киевского дурака означает лишь её уничтожение. А это приведёт к полномасштабной космической войне", — написал Медведев.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 2,3 т.
В США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на борту
icon 2,3 т.
В США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на борту
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 1,6 т.
Швеция изменила концепцию реагирования авиации в случае нападения России: что предусматривает тактика
icon 1,6 т.
Швеция изменила концепцию реагирования авиации в случае нападения России: что предусматривает тактика
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 1,3 т.
Не война против НАТО: Купер назвал страну, которой Путин может попытаться "что-то сделать"
icon 1,3 т.
Не война против НАТО: Купер назвал страну, которой Путин может попытаться "что-то сделать"

В таком случае американские низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены.

"Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Starlink" посыплются вниз, как игрушки с засохшей ёлки", — пригрозил российский чиновник.

Медведев добавил, что Соединенные Штаты якобы должны осознавать возможные последствия такого сценария. Он назвал космическое пространство "очень тесным местом" и призвал к "взаимной вежливости".

Накануне Зеленский рассказал, что несколько раз поднимал перед Трампом вопрос о санкциях против организаций, участвующих в создании "Рассвета". Среди них есть российские и китайские компании.

Речь идет о спутниковой сети, которую Россия разрабатывает при участии Китая и которая должна стать конкурентом Starlink. Украинский президент отметил, что система может заработать в конце 2026 года или уже в начале следующего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская спутниковая программа "Рассвет", которую Кремль позиционирует как аналог Starlink, потерпела неудачу. Ни один из 16 спутников "Рассвет", запущенных 19 июля, не достиг ожидаемой высоты 550 километров по состоянию на 31 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Похожие темы
Война в УкраинеВойнаРоссияСШАStarlinkРоссия - страна-агрессоркосмосДмитрий МедведевДмитрий МедведевИлон МаскИлон МаскДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться