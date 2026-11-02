Суд отклонил попытку администрации Трампа приостановить выборы в крупнейшем штате из-за вероятного поражения республиканца

В воскресенье, 1 ноября, федеральный судья на Аляске отклонил иск администрации президента США Дональда Трампа. Сейчас Белый дом стремится заблокировать утверждение результатов выборов в сенат штата на промежуточных выборах на этой неделе, если действующий сенатор-республиканец Ден Салливан проиграет.

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Об этом пишет CBS. Отмечается, что окружной судья США Шэрон Л. Глисон в воскресенье написала в 20-страничном постановлении, что у Министерства юстиции не было надлежащих полномочий подавать иск на прошлой неделе. В иске Глисон просили заблокировать утверждение результатов выборов в штате, поскольку учитель по имени Дэниел Дж. Салливан также включен в избирательный бюллетень штата, утверждая, что его кандидатура намеренно была призвана запутать избирателей, баллотируясь под тем же именем в бюллетене и с той же партийной принадлежностью, что и действующий сенатор штата.

Министерство юстиции утверждало, что имя Дэниела Дж. Салливана в бюллетене потенциально отвлекало избирателей, и от этого выиграла бы кандидатка от Демократической партии Мэри Пелтола.

Глисон заявила, что не может удовлетворить требование о судебном запрете, которого добивалась администрация Трампа, "поскольку Соединенным Штатам не удалось установить необходимое условие для получения судебной защиты по статье III".

"Что еще важнее, США не предлагают никакого действенного плана о том, как они намерены отделить бюллетени, поданные за Дэниела Дж. Салливана в день выборов, а затем провести неопределенное "расследование" этих бюллетеней по решению суда таким образом, чтобы сохранить тайну голосования", – написала судья, добавив, что Министерство юстиции "не выполнило свою обязанность доказать, что предполагаемый им ущерб может быть устранен решением суда".

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Ранее представитель Министерства юстиции сообщил CBS News, что федеральный судья закрыл дело по процессуальным основаниям, "но не опроверг аргумент Соединенных Штатов о том, что Дэниел Дж. Салливан (он же Декой Ден) вступил в гонку как несерьезный кандидат, чтобы запутать избирателей".

"Избиратели Аляски заслуживают честных выборов, а не того, чтобы их вводили в заблуждение в попытке сфальсифицировать результаты", – сказал представитель.

Иск, в котором утверждается, что кандидатура Салливана нарушает закон о национальной регистрации избирателей, в четверг был дополнен недавней публикацией газеты The New York Times о предполагаемых попытках людей, связанных с кампанией Пелтолы, найти кандидатов, которые могли бы оттянуть голоса избирателей от сенатора-республиканца.

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Он также включал второе требование о защите, утверждая, что суд должен вмешаться в соответствии с Конституционным положением о верховенстве, чтобы позволить правительству обеспечить исполнение закона и предотвратить "сговор".

В предвыборном штабе Пелтолы отреагировали на статью в Times, заявив, что "не имеют никакого отношения ни к одной из кампаний Салливана".

"Я не заинтересована в обмане избирателей", – сказала Пелтола во время недавнего предвыборного мероприятия.

В воскресенье сенатор Салливан заявил в программе State of the Union на CNN, что, по его мнению, присутствие второго Салливана в избирательном бюллетене повлияет на выборы.

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Он также сказал, что сомневается в заявлениях Пелтолы о том, что она не имела представления о том, что ее главные политические помощники были причастны к вербовке Дена Дж. Салливана для участия в выборах, чтобы запутать избирателей.

"Невозможно, чтобы это продолжалось целый год, а ей об этом не сообщали", – сказал Салливан.

Помимо гражданского иска, Министерство юстиции также расследует уголовное дело о предполагаемом сговоре с целью включить Дэниела Дж. Салливана в избирательный бюллетень штата и направило повестки в суд нескольким должностным лицам Демократической партии, которых, как считается, связывают с попыткой завербовать его для участия в выборах на Аляске.

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Однако никому из участников гонки не предъявили обвинений в преступлении.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил полным "вето". Он пообещал пойти на этот радикальный шаг в случае, если демократы получат большинство в Конгрессе.

Подробности

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На кону все места в Палате представителей, а также часть мест в Сенате. Опросы показывают, что Демократическая партия имеет хорошие шансы вернуть себе большинство в нижней палате Конгресса, а при удачном стечении обстоятельств и в верхней.

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Стоит отметить, что за четыре дня до промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября 2026 года, досрочно проголосовали более 48,5 млн американцев. Это превысило показатель предыдущих промежуточных выборов 2022 года и стало новым рекордом.

OBOZ.UA сообщал, что за две недели до промежуточных выборов рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких 31%. В то же время опрос Reuters/Ipsos показал, что среди зарегистрированных избирателей 47% готовы поддержать демократов на выборах в Конгресс, тогда как республиканцев – 35%.

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Также OBOZ.UA писал, что накануне голосования администрация Трампа объявила о выплатах и финансовой помощи на общую сумму 2,35 млрд долларов. В частности, средства предусмотрели для пожилых людей и американцев, которые покупают медицинскую страховку через государственный портал. Кроме того, Белый дом сообщил о выделении 150 млн долларов на финансирование линий электропередачи на Аляске. Эти объявления прозвучали на фоне падения рейтинга одобрения деятельности главы Белого дома.