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Казни приостановили: стало известно, в каком состоянии находится женщина в Теннесси, которой ввели две смертельные инъекции

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
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Казни приостановили: стало известно, в каком состоянии находится женщина в Теннесси, которой ввели две смертельные инъекции
Женщина выжила после двух смертельных инъекций
Источник: Департамент исправительных учреждений штата Нью-Джерси

В штате Теннесси, США, 50-летняя Криста Пайк находится в критическом состоянии и получает жизненно необходимую медицинскую помощь после неудачной попытки привести в исполнение смертный приговор. В среду ей дважды ввели смертельную дозу пентобарбитала, однако она осталась жива.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвоката Рэнди Спайви. По его словам, защита пока не знает, каким будет прогноз относительно ее состояния, но точно известно, что Пайк жива. После процедуры ее доставили в больницу на машине скорой помощи.

Теперь защитники просят заменить смертный приговор другим наказанием. Спайви также рассказал, что команда, которая приводила приговор в исполнение, около часа пыталась установить внутривенный катетер.

Спайви рассказал, что только в левую руку Пайк ввели не менее семи игл. Одна из них, по его словам, была согнута, когда ее извлекали после неудачной попытки установить внутривенный катетер.

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После введения второй смертельной дозы наблюдателей оставили в комнате за закрытой занавеской. Через несколько минут стало очевидно, что Пайк все еще дышит. При этом адвокат не знал, когда именно за занавеской ей начали оказывать медицинскую помощь.

Губернатор Теннесси Билл Ли распорядился провести независимую проверку неудачной казни и приостановил все казни до конца года. Он заявил, что расследование будет тщательным, однако для его проведения потребуется время.

Департамент исправительных учреждений Теннесси, отвечавший за проведение процедуры, заявил, что сотрудники соблюдали все этапы утвержденного протокола. В ведомстве добавили, что он не предусматривает никаких дополнительных процедур после выполнения всех определенных им шагов.

Распоряжение губернатора распространяется и на запланированную на 3 декабря казнь осужденного за убийство Гэри Саттона. Это уже вторая неудачная попытка привести в исполнение смертный приговор в Теннесси в 2026 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Криста Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер. На момент преступления ей было 18 лет. Вместе со своим тогдашним парнем Тадарилом Шиппом она избила и пыкала Слеммер, в результате чего девушка скончалась.

Защита Пайк во время обжалования приговора настаивала, что присяжные не учли историю сексуального насилия, которому она подвергалась в детстве. В прошении о помиловании осужденная также ссылалась на психическое заболевание на момент совершения преступления и выражала раскаяние. 

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