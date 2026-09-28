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Starship впервые вывел на орбиту Земли 26 спутников Starlink, но полет пришлось прервать: что произошло

София Закревская
София Закревская
Time to read3 мин
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Starship впервые вывел на орбиту Земли 26 спутников Starlink, но полет пришлось прервать: что произошло
Старт первого орбитального полета Starship
Источник: x/SpaceX

В понедельник, 28 сентября, американская компания SpaceX запустила на орбиту свою огромную ракетно-транспортную систему Starship, которая успешно доставила туда самые современные спутники Starlink. Полет, который должен был длиться 10 часов, пришлось сократить из соображений безопасности.

Об этом пишет Associated Press. Космический корабль вошел в атмосферу над Тихим океаном и приводнился к северу от Гавайев через три часа после старта из Техаса.

В SpaceX планировали гораздо более длительный, 10-часовой полет, который должен был включать шесть полных оборотов вокруг Земли, чтобы доказать свою готовность к участию в лунной программе NASA "Артемида".

Starship впервые вывел на орбиту Земли 26 спутников Starlink, но полет пришлось прервать: что произошло

Старт місії з Техасу

Источник: x/SpaceX

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Подробности миссии

Все прошло не очень гладко – Starship рисковал вообще не выйти на орбиту, когда один из его двигателей отключился слишком рано. Но поскольку все остальное оборудование работало нормально, а неисправный двигатель больше не требовался, диспетчеры полета после нескольких напряженных минут решили продолжить миссию в соответствии с планом.

Starship впервые вывел на орбиту Земли 26 спутников Starlink, но полет пришлось прервать: что произошло

Старт першого орбітального польоту Starship

Источник: x/SpaceX

Starship впервые вывел на орбиту Земли 26 спутников Starlink, но полет пришлось прервать: что произошло

Starship компанії SpaceX

Источник: x/SpaceX

"Starship вышел на орбиту", – объявил Центр управления полетами под бурные аплодисменты.

Администратор NASA Джаред Айзекман поздравил компанию SpaceX с выходом на орбиту и с тем, что она "осуществила каждый шаг безопасно, ответственно и, что особенно важно, вдохновляюще".

Starship доставил на орбиту 26 новейших спутников Starlink, которые присоединились к 11 тысячам более старых моделей, которые уже обеспечивают доступ к Интернету. Они один за другим вылетали из космического аппарата.

Вскоре после этого было принято решение досрочно завершить полет. Хотя Starship вышел на нужную орбиту, двигаясь со скоростью 28 000 км/ч, диспетчеры полета решили не рисковать и вернуть его на несколько часов раньше, после всего лишь нескольких оборотов вокруг Земли.

"Космический корабль перевернулся и загорелся во время приводнения, что стало драматическим завершением миссии", – говорится в сообщении.

Ракета-носитель первой ступени также не должна была возвращаться на космодром Starbase – она упала в Мексиканский залив уже через несколько минут после старта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, запланированный на 17 июля запуск ракеты Starship компании SpaceX так и не состоялся. 13-й испытательный полет ракеты отменили буквально за мгновение до старта – причиной стал отказ части двигателей.

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