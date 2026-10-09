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"Состояние высшей боеготовности": Польша подняла истребители в связи с ударами РФ по западу Украины

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read1 мин
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"Состояние высшей боеготовности": Польша подняла истребители в связи с ударами РФ по западу Украины
МиГ-29. Источник: PAP | Artur Reszko

В ночь на 9 октября Оперативное командование Вооружённых сил Польши подняло в воздух военную авиацию в связи с российскими ударами по западным регионам Украины. Польские военные также привели наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние высшей готовности.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооружённых сил Польши (RSZ) в социальной сети X. В командовании отметили, что действуют в соответствии с действующими процедурами и задействовали необходимые силы и средства в связи с российскими воздушными атаками на западную часть Украины.

''Состояние высшей боеготовности'': Польша подняла истребители в связи с ударами РФ по западу Украины

Сообщение оперативного командования Вооружённых сил Польши. Источник: x.com/DowOperSZ

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Польские военные сообщили, что постоянно следят за развитием ситуации. Подчиненные силы остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

В командовании подчеркнули, что меры были приняты в связи с ударами России по целям на западе Украины с применением средств воздушного нападения.

Предыдущие атаки

Польша уже задействовала военную авиацию и привела силы противовоздушной обороны в состояние готовности 7 октября. Тогда Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар, используя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Вечером 8 октября российская армия атаковала беспилотниками западные регионы Украины, в частности Ивано-Франковск. В результате падения обломков вражеского дрона там возник пожар, погиб мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, Швеция развернет в Польше батареи Patriot для защиты логистического центра по поставкам оружия в Украину

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