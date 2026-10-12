''Стало меньше российских ботов в сети'': сторонница Трампа Лора Лумер призвала американцев поблагодарить Зеленского за подрыв российских дата-центров

Американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер призвала американцев поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского за удары по российским дата-центрам. Она заявила, что после атак в соцсетях стало заметно меньше российских ботов, а значит, уменьшилось и российское влияние на американское информационное пространство.

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Об этом Лора Лумер написала в социальной сети X. Она отметила, что Россия тратит около $2 млрд в год на информационную войну, значительная часть которой направлена против Запада, президента США Дональда Трампа и американской аудитории.

Американцы должны быть благодарны Зеленскому

Лумер заявила, что американцы должны быть благодарны Зеленскому за уничтожение российских дата-центров, где находилось много российских ботов.

"Американский народ должен быть благодарен Зеленскому за подрыв российских дата-центров, в которых находилось так много российских ботов", — написала она.

Сторонница Трампа добавила, что лично рада видеть меньше российских ботов в сети.

"Лично я рада видеть меньше российских ботов в интернете, которые распространяют контент Такера "Катарлсона" и обвиняют всех подряд в педофилии или шпионаже в пользу Израиля", — отметила Лора Лумер.

Лумер подчеркнула, что сокращение такой активности уменьшает российское вмешательство в американские выборы.

"Это означает меньшее российское вмешательство в наши выборы в онлайн-пространстве, ведь российские государственные СМИ тратят всё своё время в интернете на атаки против Трампа и распространение постов подкастеров, выступающих против него", — заявила сторонница Трампа.

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Что происходит с дата-центрами РФ и куда делись российские боты

Заявление Лумера прозвучало после серии ударов по дата-центрам российской технологической компании "Яндекс". За последние дни украинские атаки повредили как минимум три объекта компании, в частности в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Сам "Яндекс" подтвердил повреждение инфраструктуры и остановку работы одного из дата-центров.

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На фоне этих атак наблюдалось резкое падение автоматизированного трафика из сети "Яндекса". Согласно анализу данных Cloudflare Radar, в воскресенье, 11 октября, он был примерно на 94% ниже средних показателей второй половины сентября.

После украинских ударов сообщения о снижении активности российских ботов начали появляться во многих странах. В частности, пользователи соцсетей в США обращали внимание на меньшее количество похожих на автоматизированные пророссийских ответов в X, а в Германии и Великобритании сообщали о падении активности вокруг отдельных политических сил.

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Как сообщал OBOZ.UA, после украинских ударов по дата-центрам российского "Яндекса" в соцсетях стало меньше "польских" аккаунтов, травящих украинцев, равно как и "украинских", направленных против поляков. Также поддержка ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в соцсетях упала на 56%. Об этом заявил польский журналист и политолог Ярослав Вольский. Он иронично назвал это чудесами дерусифицированного интернета.