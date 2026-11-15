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США выведут гораздо меньше своих военных из Европы, чем планировали

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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США выведут гораздо меньше своих военных из Европы, чем планировали
Военнослужащие Вооруженных сил США. Источник: National Guard of the United States/Sgt. 1st Class Adrian Patoka

Сокращение администрацией Трампа численности американских войск в Европе, которая сейчас составляет примерно 80 000 человек, будет меньшим, чем опасались лидеры стран континента. Так, они ожидали, что США могут вывести до 25 000 военнослужащих, но сейчас более вероятной представляется цифра в 5000 солдат.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Они говорят, что в Вашингтоне положительно оценили увеличение расходов НАТО на оборону.

Руководство Пентагона также осознало, насколько американские вооруженные силы полагаются на войска, развернутые по всей Европе, для демонстрации американской силы на Ближнем Востоке, где продолжается война с Ираном.

"У нас здесь много ресурсов, которые находятся именно там, где нам нужно. Я не ожидаю ничего значительного", – заявил в начале этого месяца посол США при НАТО Мэттью Уитакер во время обсуждения возможного сокращения численности войск.

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Ожидается, что сокращение американских войск в основном затронет Германию, где дислоцируется крупнейший американский контингент. Восточный фланг Альянса тем временем будет усилен, причем страны, граничащие с Россией, предложили взять на себя часть расходов.

В то же время, как говорят собеседники издания, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом. Он неоднократно критиковал европейских союзников за то, что они не помогают США и Израилю в войне против Тегерана.

Ранее мы писали о том, что Польша и Литва заявили о готовности усилить американское военное присутствие на своей территории, если Вашингтон сократит контингент в Германии. Ведь сохранение войск США в Европе является ключевым фактором безопасности для восточного фланга НАТО и Балтийского региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии вслед за Польшей захотели постоянную военную базу США на своей территории. По примеру Варшавы, Бухарест согласен платить Штатам за размещение войск.

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ЕвропаСШАвоенныеПентагонНАТОГермания
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