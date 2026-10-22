США и Израиль рассматривают возобновление ударов по Ирану: в NYT раскрыли подробности

США и Израиль разработали конкретные планы возобновления ударов по Ирану, которые могут реализовать после промежуточных выборов в Конгресс США. Среди потенциальных целей – ядерные объекты, ракетный арсенал и инфраструктура Ирана, а военные двух стран готовятся к короткой, но интенсивной операции.

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Об этом сообщает The New York Times. США и Израиль усилили военные учения, в частности отрабатывают маневры для нанесения ударов, а министр обороны США Пит Хегсет во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсуждали возможность новой атаки.

Какие объекты могут стать целями ударов

По данным издания, среди возможных целей новой операции – ядерные объекты Ирана, его ракетный и беспилотный арсеналы, а также энергетическая инфраструктура. Некоторые американские планировщики считают, что трехдневная интенсивная кампания может нанести иранской экономике настолько значительный ущерб, что Тегеран будет вынужден пойти на уступки во время переговоров.

В частности, рассматривается возможность атаки на глубоко расположенный подземный ядерный объект Пикекс-Маунтин, который в Иране называют Кух Коланг. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность применения авиабомбы GBU-43/B MOAB массой около 9,8 тонны. Однако специалисты по вооружениям сомневаются, что она сможет уничтожить укрепленный подземный комплекс, поскольку предназначена для поражения целей мощным взрывом над поверхностью.

В то же время часть американских чиновников выступает против ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяной инфраструктуре. Трамп стремится не допустить дальнейшего роста цен на топливо, который может усилить экономическое давление на американцев.

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Почему Трамп может отложить операцию

Несмотря на военную подготовку, окончательного решения о возобновлении ударов президент США еще не принял. По данным NYT, в течение года Трамп неоднократно отклонял планы возвращения к масштабным боевым действиям, в том числе в начале октября, когда американские и израильские военные уже были близки к началу операции.

Одной из причин возможного ожидания являются промежуточные выборы в Конгресс США. Кроме того, американские ресурсы, включая авианосцы, морскую пехоту, истребители и силы специальных операций, должны быть полностью развернуты к началу ноября.

Главные истории дня

Издание также обращает внимание на риск масштабной региональной войны. Предыдущие удары США и Израиля, нанесенные в феврале-апреле, привели к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, усилили нестабильность на Ближнем Востоке и истощили запасы американских ракет-перехватчиков.

Иран угрожает расширить ответные удары

Иранские чиновники предупредили, что в случае нового нападения ответ страны может быть более масштабным. Тегеран угрожает расширить список целей за пределы торговых судов и энергетической инфраструктуры региона, в частности атаковать центры обработки данных и подводные интернет-кабели.

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Политический аналитик из Тегерана Пейман Салехи заявил, что в случае удара по ядерному объекту Пикекс-Маунтин Иран может атаковать крупные нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, в частности объекты компании Aramco. По его словам, это могло бы вызвать резкий рост мировых цен на нефть и энергоносители.

Махди Мохаммади, старший советник иранского переговорщика Мохаммада Багера Галибафа, назвал предположение о завершении новой кампании ударов за 72 часа "фантазией". Он заявил, что Иран сам будет определять, когда закончится война, а его будущие атаки будут "жестче, изобретательнее и другими".

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Переговоры продолжаются, но уступок нет

Параллельно с увеличением военного присутствия США продолжают дипломатические усилия. Американские переговорщики используют угрозу возобновления боевых действий как рычаг давления на Тегеран, требуя уступок по ядерной программе и контролю над Ормузским проливом.

Однако иранская сторона пока не соглашается на уступки по ядерной программе, настаивая на переносе этого вопроса на более поздний этап переговоров.

Бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона по вопросам Ближнего Востока Дана Строул отметила, что предыдущие военные кампании, экономические санкции и американская блокада не заставили иранские власти вернуться к переговорам на приемлемых для Вашингтона условиях. По ее мнению, США и Израиль пока не объяснили, как новые удары помогут решить эту проблему.

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Напомним, Дональд Трамп пообещал, что США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на 3 ноября. Американский президент объяснил это тем, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о завершении войны.

Как писал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал сокращение обогащения урана одним из ключевых условий для заключения соглашения с Ираном и завершения войны. В то же время Тегеран отказывается уступать в этом вопросе, называя право на обогащение урана своей "красной линией".