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США сокращают присутствие войск и дипломатов на Ближнем Востоке: что происходит

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read3 мин
1,2 т.
США сокращают присутствие войск и дипломатов на Ближнем Востоке: что происходит
Иллюстративное фото. Флаг США и флаг Ирана. Источник: This is Beirut

Военные США в последнее время сокращают присутствие своих войск на базах на Ближнем Востоке. Тем временем Госдепартамент распоряжается о дальнейшем сокращении персонала в нескольких дипломатических представительствах в регионе.

Об этом сообщило издание NBC News. Такие шаги предпринимаются из-за постоянных угроз в регионе, в частности со стороны Ирана, а также на фоне того, что президент США Дональд Трамп рассматривает новые военные действия в Иране.

Что известно

По словам источников, такое сокращение присутствия американских войск и дипломатического персонала на Ближнем Востоке похоже на то, что происходило уже в начале войны с Ираном в феврале. Отмечается, что эти шаги являются ответом на постоянные угрозы в регионе, в частности со стороны Ирана.

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Сокращение американских войск в регионе началось после того, как высокопоставленные представители американской армии представили Трампу варианты ударов по Ирану.

Как отметили люди, знакомые с этим вопросом, среди войск, которых коснулось такое перемещение, были размещенные на базах в Иордании, а также на базах в Катаре и Кувейте.

В среду, 21 октября, главы миссий нескольких дипломатических представительств США на Ближнем Востоке были уведомлены о том, что их представительства начнут работать с сокращенным штатом. Государственный департамент объявил, что посольство США в Саудовской Аравии сейчас находится под "приказом об отъезде". Это означает, что посольство будет работать только с персоналом для чрезвычайных ситуаций.

"Поддерживаемые Ираном хуситы все чаще втягиваются в боевые действия против Саудовской Аравии, включая нападения на гражданские аэропорты и другую критически важную инфраструктуру, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в транспортном сообщении", – написал представитель Государственного департамента Томми Пиготт.

Представитель Центрального командования США Тимоти Хокинс отметил, что они регулярно перемещают американских военнослужащих и ресурсы для оптимизации боевой готовности.

Сейчас американских войск в регионе меньше, чем до войны с Ираном 

В течение нескольких месяцев численность американских войск на базах в регионе и так была меньше, чем до начала войны с Ираном в феврале. Тогда Пентагон вывел большинство из них, чтобы защитить их от ответных атак Ирана.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что некоторые из этих перемещенных военнослужащих позже вернулись на базы в регионе, и сейчас их могут снова вывести в рамках нынешнего вывода войск. Отмечается, что США планируют оставить небольшое количество людей на своих базах, в частности для противовоздушной обороны и обеспечения безопасности, как это было после перемещения войск до начала войны. Главным при этом остается безопасность персонала.

"Безопасность сотрудников Департамента и их семей остается нашим главным приоритетом, и мы продолжим принимать все необходимые меры для их защиты и поддержки", – написал Пиготт в своем посте в соцсети X.

Война с Ираном

Трамп пытается найти способ прекратить войну с Ираном, которая продолжается уже восьмой месяц. Он заявил, что война может закончиться после промежуточных выборов 3 ноября, либо путем применения дополнительных сил, либо путем заключения соглашения с Ираном в ходе переговоров. Пентагон заявил, что в регионе находятся более 50 000 американских военнослужащих.

Источники также отметили, что окончательных решений пока не принято, хотя Трамп заявил, что США не начнут новую операцию в Иране до промежуточных выборов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заговорил о скором завершении войны в Украине. Он подчеркнул, что конец войны "ближе, чем когда-либо". Заявление американского лидера прозвучало на фоне российского удара баллистическими ракетами по Киеву вечером 21 октября.

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