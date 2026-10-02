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США развернули дополнительные Patriot в Саудовской Аравии и Катаре: в Axios раскрыли подробности

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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США развернули дополнительные Patriot в Саудовской Аравии и Катаре: в Axios раскрыли подробности
Иллюстративное изображение. ПВО Patriot. Источник: Википедия.

США перебросили две дополнительные батареи Patriot в Саудовскую Аравию и Катар для укрепления противовоздушной обороны. Комплексы должны защищать ключевые нефтегазовые объекты этих стран на случай возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимные источники. Таким образом Вашингтон стремится заверить Эр-Рияд и Доху, что их критически важная энергетическая инфраструктура будет защищена.

США защищают энергетическую инфраструктуру союзников

В начале августа, когда администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность проведения масштабной военной операции против Ирана с возможными ударами по его энергетической инфраструктуре, Саудовская Аравия и Катар призвали главу Белого дома не делать этого. Руководство обеих стран опасалось, что в ответ Тегеран может атаковать их нефтяные и газовые объекты.

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Американские чиновники отмечали, что позиция Эр-Рияда и Дохи стала одним из факторов, повлиявших на решение Трампа отказаться от масштабной операции и сосредоточиться на экономическом давлении на Иран.

Несмотря на это, Вашингтон уже начал усиливать защиту энергетической инфраструктуры союзников. В прошлом месяце США перебросили в Саудовскую Аравию дополнительную батарею Patriot для охраны важного нефтяного объекта, а еще один комплекс направили в Катар для защиты газодобывающей инфраструктуры.

США готовятся к возможному обострению конфликта с Ираном

В случае возобновления масштабных боевых действий США потребуется разрешение Саудовской Аравии на использование ее воздушного пространства. По оценкам американской стороны, Эр-Рияд может отказаться от такого шага, если не получит достаточных гарантий защиты собственной нефтяной инфраструктуры.

Для усиления американского присутствия на Ближнем Востоке военные США перебрасывают туда батареи Patriot и ракеты-перехватчики из других региональных командований. Такое перемещение ресурсов вызывает опасения относительно уровня готовности американских сил в других регионах.

Кроме того, Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток дополнительные военные корабли.

Напомним, ранее Трамп допустил возможность усиления американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, подчеркнув, что у США достаточно оружия. Однако он не уточнил, о каких именно возможных военных действиях идет речь.

Как писал OBOZ.UA, переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не дали заметного результата, поскольку стороны пока не готовы идти на уступки. Основные разногласия касаются ослабления американских ограничений и требований Вашингтона в отношении иранской ядерной программы.

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