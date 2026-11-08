США стремятся ограничить импорт оружия Ираном через сухопутные границы и Каспийское море – Reuters

Военные США заявили о создании новой оперативной группы Iron Gate (в переводе с английского "Железные ворота", – OBOZ.UA), призванной способствовать прекращению поставок в Иран современного оружия и других материалов, подпадающих под санкции. Считается, что группировка будет блокировать "сухопутные границы" и "морские пути в Каспийском море".

Видео дня

Командование группировкой будет осуществляться из штаба в Тампе, штат Флорида в США, сообщили в Центральном командовании. В Reuters уточнили, что новым штабом в Тампе будут руководить 20 старших офицеров CENTCOM.

Что говорят военные

В CENTCOM утверждают, что оперативная группа Iron Gate будет координировать свои действия с Министерством финансов, Государственным департаментом и Министерством юстиции, а также с разведывательным сообществом.

"Укрепление сотрудничества CENTCOM с межведомственными партнерами США еще больше ограничит способность Ирана финансировать терроризм, восстанавливать оружейные заводы и пополнять свои вооруженные силы", – заявил командующий CENTCOM, адмирал Брэд Купер.

По его словам, первоочередная задача группы – прекращение работы коридоров, через которые Иран получает из других стран оружие и подсанкционные товары, в том числе технологии двойного назначения. Отдельная задача – "перекрытие незаконных источников дохода" иранского режима.

РЕКЛАМА

По оценкам CENTCOM, морская блокада не позволила Ирану экспортировать сырую нефть на сумму более 25 миллиардов долларов.

Однако Иран "проявил стойкость и обрадовался результатам промежуточных выборов в США, нанесших удар по Республиканской партии" президента США Дональда Трампа, отмечают в Reuters.

Пути поставок

Агентство провело расследование, которое показало, что Иран создал тайную сеть военных ведомств для импорта оборудования, взрывчатых веществ и других военных грузов, "обходя как морскую блокаду США, так и западные санкции". Всего с января 2025 года через эту сеть прошли товары на сумму 2 миллиарда долларов.

Главные истории дня

По данным Reuters, преимущественно военные грузы поступали в Иран из России на судах через Каспийское море, по суше из Центральной Азии (на грузовиках; опять же через российские республики), а также по воздуху из Китая и РФ.

США и Иран

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский президент исключил, что США могут применить ядерное оружие на Ближнем Востоке. В то же время он заявил о готовности руководства страны действовать исключительно в интересах национальной безопасности при оценке конфликта с Ираном.

РЕКЛАМА

Также американский лидер не исключил возможности расширения масштаба военных операций против Тегерана. По его словам, Вашингтон будет действовать в зависимости от развития ситуации.

В свою очередь режим Ирана объявил о снятии собственных ограничений на дальность применения ракетного оружия. В Корпусе стражей исламской революции объяснили это необходимостью вести "асимметричную войну" и, соответственно, наносить удары по врагу "там, где он этого не ожидает".