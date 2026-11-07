США пообещали 20 млн дол. за информацию о ядерной программе Ирана

В США пообещали вознаграждение за информацию о ядерной программе Ирана. За сведения о ядерных объектах и оборудовании, иранских ядерщиках и персонале, а также о перемещении всего перечисленного можно получить до 20 млн долларов.

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Информатору также помогут переехать в безопасное место в случае необходимости. Информация о награде опубликована на официальной странице проекта Госдепа "Вознаграждение за помощь правосудию"

В США объявили о вознаграждении за информацию об иранской ядерной программе

За информацию об иранской ядерной программе в США готовы платить миллионы долларов.

"Программа "Вознаграждение за помощь правосудию" предлагает вознаграждение до 20 миллионов долларов и возможное перемещение (информатора. – Ред.) за информацию о ядерной программе Ирана, включая ее объекты, оборудование и связанный с ними персонал, например, представителей научного сообщества, или перемещение чего-либо из перечисленного выше", – говорится в официальном сообщении.

По состоянию на 2025 год в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляли, что Иран обогащает уран до 60% чистоты. До обогащения до 90%, необходимого для создания ядерного оружия, оставалось совсем немного.

"Иран является единственным государством, которое не имеет ядерного оружия и производит уран с таким высоким уровнем обогащения. Эксперты оценивают, что этого количества при условии дальнейшего обогащения может быть достаточно для создания нескольких единиц ядерного оружия", – констатировали в США.

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При этом иранский режим не выполняет взятых на себя обязательств перед МАГАТЭ. Поэтому сейчас Агентство утратило "непрерывность знаний" о производстве и запасах ключевых компонентов Ирана, таких как центрифуги.

"Вознаграждение за помощь правосудию" (англ. Rewards for Justice, RFJ) – это официальная программа Государственного департамента США, которая собирает разведывательные данные для защиты национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Главные истории дня

Программа была создана в соответствии с Законом США о борьбе с международным терроризмом 1984 года. Администрированием инициативы занимается Служба дипломатической безопасности (Bureau of Diplomatic Security). За время существования программы было выплачено более 250 миллионов долларов более чем 125 информаторам, чьи сведения помогли предотвратить теракты или привлечь преступников к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран попросил у России системы ПВО.

О деталях сотрудничества двух диктатур писали СМИ.