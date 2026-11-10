США повысили уровень защиты авиабаз в Британии из-за угрозы со стороны Ирана: что это означает

Американские военные повысили уровень защиты авиабаз RAF Mildenhall и RAF Lakenheath в Великобритании до FPCON Charlie из-за неопределенной угрозы со стороны Ирана.

Видео дня

Об этом пишет издание MILITARNYI со ссылкой на американские СМИ. Представитель американских военных подтвердил изданию The War Zone введение дополнительных мер безопасности на обоих объектах. В то же время он отказался раскрывать конкретные причины и детали усиления охраны, сославшись на требования оперативной безопасности.

Что означает FPCON Charlie

FPCON Charlie – второй по высоте из пяти уровней защиты военных объектов США. Его вводят после получения разведывательной информации или выявления инцидента, свидетельствующих о вероятности террористической атаки против военнослужащих или объектов.

Такой режим предусматривает дополнительные меры безопасности. В частности, военные могут:

усилить контроль доступа к военным объектам;

увеличить число охранников и усилить патрулирование;

ввести дополнительные проверки персонала и посетителей;

ограничить работу отдельных контрольно-пропускных пунктов.

В то же время конкретный характер угрозы пока остается неизвестным. Американские должностные лица выясняют, существует ли непосредственная опасность для самолетов и личного состава или речь идет о более широкой угрозе американским военным объектам на территории Великобритании.

РЕКЛАМА

Самолеты передислоцировали

Усиление охраны произошло на фоне перемещения американской военной авиации с авиабазы RAF Mildenhall 9 ноября.

По информации Associated Press, американские военные передислоцировали 13 летательных аппаратов на другие авиабазы в Шотландии, Германии и Испании. Среди них были самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker и конвертопланы CV-22B Osprey.

Главные истории дня

Американский чиновник сообщил агентству, что перемещение носило превентивный характер и не было реакцией на уже совершенное нападение.

Командование ВВС США в Европе и Африке (USAFE-AFAFRICA) не стало раскрывать причины передислокации. Там отметили, что американская военная авиация регулярно перемещается между авиабазами в соответствии с учебными и оперативными потребностями.

Какая авиация базируется

Авиабазы RAF Mildenhall и RAF Lakenheath имеют важное значение для американского военного присутствия в Великобритании.

РЕКЛАМА

На RAF Mildenhall размещено 100-е авиакрыло дозаправки ВВС США, эксплуатирующее самолеты KC-135 Stratotanker. Также там базируются разведывательные самолеты RC-135 Rivet Joint и авиация специальных операций.

На RAF Lakenheath размещены американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II.

Расследование в Британии

Усиление мер безопасности произошло также на фоне расследования вероятной подготовки нападения на авиабазу RAF Fairford в сентябре 2026 года.

27 октября британская контртеррористическая полиция сообщила о предъявлении обвинений двум мужчинам в рамках расследования инцидента вблизи военного объекта.

РЕКЛАМА

Одному из подозреваемых вменяют содействие иностранной разведывательной службе. Британские правоохранители считают, что речь идет об Иране.

Кроме того, в октябре США вывели стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с британской авиабазы RAF Fairford.

Напомним, 9 ноября Иран выдвинул ультиматум США и пригрозил "адом".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Иран официально снял ограничения на дальность применения ракет.