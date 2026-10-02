США направят морских пехотинцев в Балтийское море: что происходит

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация – деньги, выплатаКабмин побоялся поднять минималку хотя бы до того уровня, который необходим для выживания: сколько будут платить в 2027 годуБанки принимают в украинцев доллары по новому курсуПрежний курс больше неактуальный: сколько стоит доллар в украинских банках 2 октябряУкраина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийУкраина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийУкраина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видеоУкраина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видеоСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 1520 оккупантов и сожгли 6 единиц спецтехники: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 1520 оккупантов и сожгли 6 единиц спецтехники: данные ГенштабаЧерноморский флот перевели в режим повышенной боеготовности: в "Атеш" рассказали, что происходитЧерноморский флот перевели в режим повышенной боеготовности: в "Атеш" рассказали, что происходитРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, силы ПВО сбили 88 из них: последствия в областяхРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, силы ПВО сбили 88 из них: последствия в областяхГде бесплатно смотреть футбол Украина – Северная Ирландия. Расписание трансляций Лиги нацийГде бесплатно смотреть футбол Украина – Северная Ирландия. Расписание трансляций Лиги нацийДыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видеоДыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

США направят морских пехотинцев в Балтийское море: что происходит

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 314
США направят морских пехотинцев в Балтийское море: что происходит
Морские пехотинцы во время операции «Балтийский страж» на юге Финляндии, 1 марта 2025 года
Источник: war.gov

США направят группу морских пехотинцев, которая в настоящее время находится в Европе, в Балтийское море для участия в операции НАТО "Балтийский страж". Военнослужащие будут работать совместно с финской береговой бригадой и заниматься наблюдением и тактической разведкой.

Их задача будет заключаться в усилении контроля за морской обстановкой и защите критически важной подводной инфраструктуры региона. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

США присоединились к укреплению морской безопасности

Около 40 американских морских пехотинцев из 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты вместе с финской береговой бригадой будут выполнять задачи по наблюдению и тактической разведке, чтобы усилить контроль за ситуацией в Балтийском море и защитить критически важную подводную инфраструктуру.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 1,3 т.
Брат Орбана просил австрийского бизнесмена перехватить ещё один украинский груз перед выборами: всплыли громкие подробности
icon 1,3 т.
Брат Орбана просил австрийского бизнесмена перехватить ещё один украинский груз перед выборами: всплыли громкие подробности
Валерий ПекарВалерий Пекар
icon 1,3 т.
Мир устал от правды? Почему Украина рискует вновь оказаться "виновной"
icon 1,3 т.
Мир устал от правды? Почему Украина рискует вновь оказаться "виновной"
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 988
"Это будет подпадать под действие статьи 5": Кубилюс предупредил Россию о недопустимости ударов по оружейным заводам на территории Европы
icon 988
"Это будет подпадать под действие статьи 5": Кубилюс предупредил Россию о недопустимости ударов по оружейным заводам на территории Европы

"Балтийский страж" – это совместная оборонная инициатива НАТО, которую возглавляют европейские союзники под руководством Объединенного командования союзных войск в Брунссуме и Морского командования союзных войск. США в рамках этой деятельности предоставляют специализированные возможности для укрепления региональной морской безопасности.

По словам командующего силами морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майора Дэниела Шипли, участие американских военных демонстрирует гибкость Корпуса морской пехоты и его способность быстро задействовать специализированные подразделения для поддержки союзников.

"Сотрудничество бок о бок с нашими финскими союзниками укрепляет нашу коллективную готовность, гарантируя, что мы можем бесперебойно действовать как сплоченная, смертоносная команда для сдерживания гибридных угроз на Балтийском побережье", – пояснил он.

В ходе ротации американские разведчики будут использовать малые беспилотники и прибрежные датчики для сбора данных и дополнения общей оперативной картины НАТО. Их привлечение должно усилить мониторинг Балтийского моря и способствовать защите важной морской инфраструктуры.

В целом операция призвана укрепить готовность союзников и способность реагировать на угрозы региональной безопасности.

Как писал OBOZ.UA, с 21 сентября НАТО проводит масштабные учения "Strike Warrior", в ходе которых военные отрабатывают действия в случае возможного нападения России. В Северном море союзники тренируются действовать в условиях высокой интенсивности боевых действий, в частности отражать воздушные атаки и проводить десантные операции.

Похожие темы
СШАБалтийское моревоенныевоенные ученияНАТОПентагон
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться