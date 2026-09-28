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США обрушился мощный шторм: отменены сотни авиарейсов, более 100 тыс. домов остались без света. Видео

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read6 мин
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США обрушился мощный шторм: отменены сотни авиарейсов, более 100 тыс. домов остались без света. Видео
Волны разбиваются о дома на Ребекка-роуд в Ситуэйте, штат Массачусетс
Источник: Scott Eisen/Getty Images

В эти выходные на северо-восток США обрушился мощный шторм, в результате чего десятки тысяч потребителей остались без электричества, а авиасообщение испытало серьезные перебои. Вследствие падения деревьев погиб один человек, еще четверо, в том числе дети, получили травмы.

О последствиях непогоды сообщает CNN. Издание отмечает, что шторм принес сильный дождь, порывы ветра и большие волны, а его влияние в некоторых районах продолжалось как минимум до понедельника.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррил заявила, что штат еще не вышел из зоны опасности. По ее словам, новые подтопления возможны в воскресенье и в понедельник.

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Из-за наводнения десятки людей были вынуждены покинуть свои дома. Еще десятки людей спасатели вытащили из автомобилей и с затопленных дорог. Власти призвали жителей не выезжать на дороги, пока вода не отступит.

В штате остаются закрытыми 15 участков дорог. В некоторых прибрежных городах зафиксировали до трех дюймов осадков, а в Бригантине и Атлантик-Сити шторм повредил дюны.

Перебои с авиарейсами

Непогода также серьезно повлияла на авиасообщение. По всей территории США за день зафиксировали более 2 тысяч задержек рейсов и 330 отмен.

Больше всего проблем возникло в бостонском аэропорту Логан. По состоянию на утро воскресенья там отменили как минимум 127 рейсов и задержали ещё 65.

Перебои также коснулись аэропортов Нантакет и Мартас-Виньярд в штате Массачусетс. American, United, Delta, Southwest и JetBlue отменили плату за изменение билетов на отдельные аэропорты северо-востока США из-за прогнозируемой непогоды.

Больше всего пострадало побережье

Центр шторма находился примерно в 50 милях (80 км) к югу от южного побережья Лонг-Айленда. Полосы умеренного дождя охватили территории от Массачусетса до южного Нью-Джерси и Среднеатлантических штатов.

В некоторых районах Массачусетса уже выпало от 2 до 4 дюймов дождя. В восточной части Лонг-Айленда и Нью-Джерси зафиксировали от 1 до 3 дюймов осадков.

В Нью-Джерси и Среднеатлантических штатах дожди могут периодически усиливаться до понедельника. В Массачусетсе и южной части Новой Англии непогода может продлиться до утра вторника.

Порывы ветра на юге Новой Англии и в Нью-Джерси достигали 40–50 миль в час. Прибрежные районы страдали от подтоплений во время прилива, а в Атлантик-Сити уровень воды в субботу поднялся до самой высокой отметки со времени урагана "Сэнди".

В Северной Каролине из-за непогоды запустили экстренное паромное сообщение между материковой частью штата и островом Хаттерас. Жители острова оказались фактически заблокированными из-за последствий шторма.

На части побережья Массачусетса также наблюдались сильные волны и морская пена. В городе Халл мощный северо-восточный ветер во время прилива гнал воду к побережью.

По данным CNN, к вечеру условия должны постепенно улучшаться, поскольку шторм будет ослабевать. В то же время в прибрежных районах сохранится риск подтоплений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что мощный тайфун "Дельфин" обрушился на Японию, оставив без электроснабжения более 50 тысяч зданий. В результате стихии пострадали шесть человек.

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