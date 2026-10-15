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США могут применить против Ирана "мать всех бомб": что известно о возможном ударе

Катя ПомазанКатя Помазан
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США могут применить против Ирана "мать всех бомб": что известно о возможном ударе
Бомба Massive Ordnance Air Blast (MOAB) на авиабазе Эглин. Источник: Министерство обороны.

Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о новых ударах по Ирану до или после промежуточных выборов в Конгресс. Среди рассматриваемых вариантов — применение GBU-43/B MOAB, известной как "мать всех бомб", для поражения стратегических целей и усиления психологического давления на иранское руководство.

Трамп поручил военным подготовить дополнительные варианты ударов по Ирану, в частности по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает CNN.

Один из них предусматривает применение MOAB перед выводом американских сил из зоны ответственности Центрального командования США (CENTCOM). Такой сценарий может быть направлен на то, чтобы Вашингтон объявил о достижении своих целей и завершил военную кампанию.

Отдельно американские военные рассматривают возможность использования этой бомбы против иранских ядерных объектов, в частности района горы Пикакс (Pickaxe Mountain). США и Израиль считают, что там Иран мог разместить компоненты своей ядерной программы.

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США могут применить против Ирана ''мать всех бомб'': что известно о возможном ударе

GBU-43/B, также известная как Massive Ordnance Air Blast, взрывается во время испытаний на авиабазе Эглен. Источник: ВВС США.

В то же время способность MOAB уничтожать цели, расположенные глубоко под землей, остается под вопросом. Эта бомба не предназначена для глубокого проникновения сквозь защищенные слои породы. В частности, укрепления под горой Пикакс, по имеющимся оценкам, защищены гранитными слоями.

MOAB весит около 9,8 тонны и является самой мощной неядерной бомбой в арсенале США. Онапредназначена для поражения больших площадей: боеприпас взрывается до соприкосновения с землей, создавая мощную ударную волну. Однако применение такого оружия вблизи населенных районов может привести к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Разработчики также рассматривали MOAB как средство психологического воздействия. Во время испытаний в 2003 году американские военные надеялись, что масштаб взрыва деморализует противника и подтолкнет его к капитуляции.

Впервые США применили эту бомбу в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Тогда американские военные нанесли ею удар по позициям группировки "Исламское государство" в Афганистане. Удар был нанесен по сети подземных туннелей, которые боевики использовали для подготовки атак.

Сейчас администрация Трампа ищет способ завершить затянувшуюся войну с Ираном, не допустив, чтобы её прекращение выглядело как поражение США. Американские чиновники обсуждают варианты, которые позволили бы президенту заявить о символической победе, оставив при этом возможность для дипломатических договоренностей, в частности относительно открытия Ормузского пролива.

Несмотря на подготовку новых военных сценариев, собеседники телеканала сомневаются, что применение MOAB само по себе заставит Иран уступить требованиям Вашингтона или обеспечит решающую стратегическую победу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в помощь Китая и России Ирану в войне. Он предположил, что если Москва и Пекин и оказывают Тегерану поддержку, то на очень низком уровне.

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