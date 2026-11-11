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США хотят, чтобы Украина вышла из Донбасса для завершения войны, – Зеленский

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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США хотят, чтобы Украина вышла из Донбасса для завершения войны, – Зеленский
Зеленский рассказал о позиции американцев. Источник: Скриншот из видео

Соединенные Штаты продолжают считать, что для завершения войны Украина должна выйти из Донбасса. Поэтому американская сторона ищет разные варианты решения территориального вопроса и регулярно поднимает его на переговорах. Но обсуждать этот вопрос нужно только на уровне лидеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Дублине 12 ноября. По его словам, американские представители часто поднимают вопрос Донбасса.

США фокусируют внимание на Донбассе

Зеленский отметил, что американская сторона регулярно возвращается к вопросу Донбасса во время обсуждения возможных условий завершения войны.

"Американская сторона очень часто поднимает тему Донбасса, части нашей украинской земли. Они сосредоточивают на этом свое внимание. Они думают, что для того, чтобы остановить эту войну, мы должны уйти с нашей территории. Это невозможно. С нами невозможно говорить таким образом, когда речь идет о независимости нашей страны", – заявил президент.

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По его словам, американские представители пытаются найти различные модификации такого подхода. В то же время Зеленский не стал раскрывать подробности возможных предложений, отметив, что на обсуждение всех вариантов понадобилось бы много времени.

Многое зависит от давления США на Россию

Президент подчеркнул, что дальнейший ход переговоров в значительной степени зависит от позиции Вашингтона и от того, насколько Соединенные Штаты готовы давить на Москву, чтобы прекратить войну.

"Но в любом случае многое зависит от американской стороны: оказывать давление на россиян или нет. Зависит от формата их диалога с россиянами", – сказал Зеленский.

Нужен разговор на уровне лидеров

По словам Зеленского, такие чувствительные вопросы, как территориальный нужно не только обсуждать, но и решать. Но делать это нужно только на уровне лидеров.

"Но для этого нам нужны позитивные сигналы от американской стороны и такая же поддержка со стороны России – ее участие".

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах в Абу-Даби Украина отвергла новое предложение США по территориальному урегулированию войны, которое предусматривало фактическое закрепление контроля России над всей линией фронта на Донбассе. Представители Киева подчеркнули, что не соглашались ни на какие территориальные уступки Москве.

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