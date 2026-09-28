США и РФ внезапно нашли общий язык по неожиданному вопросу – соглашению, которое должно регулировать применение летальных вооружений на основе искусственного интеллекта. Точнее сказать, по исключению из такого соглашения принципиальнейших пунктов.

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Недавно в Швейцарии собрались сотни дипломатов из разных стран мира, пытаясь выработать на площадке ООН подходы к возможному регулированию автономного оружия. В последний день этих переговоров американские и российские дипломаты методично вносили изменения в документ, исключив целый ряд положений, пишет WP.

Американская и российская команды убрали формулировки, требовавшие, чтобы такие системы работали "предсказуемо" и "надежно", а также исключили пункт, обязывавший учитывать этические соображения при применении оружия с ИИ. Также они добились удаления положения, согласно которому человек должен был проверять цели, определенные ИИ, прежде чем по ним будет нанесен удар.

Вашингтон и Москва задействовали примерно по десять юристов с каждой стороны, что почти вдвое больше представительства других делегаций. Изменения вносились настолько стремительно, что представители небольших делегаций буквально не успевали за происходящим.

На самом деле, это одна из принципиальнейших дискуссий современности. Примечательно, что США и РФ принялись "сбивать" важнейшие пункты возможного соглашения тогда, когда камеры ООН были выключены, а представителей гражданского общества попросили покинуть помещение. Как минимум, эта дискуссия требует открытости и публичности. Вооружения на основе ИИ вместе с развитием дроновых технологий – это фундаментально новая реальность, о которой общества обязаны знать все.

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