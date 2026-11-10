США эвакуировали самолеты с британской авиабазы из-за угрозы со стороны Ирана – The Telegraph

Соединенные Штаты переместили свои самолеты с британской авиабазы RAF Mildenhall после угроз со стороны Ирана. Два американских самолета-заправщика, базировавшихся на объекте, рано утром в понедельник приземлились в Германии.

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Другую авиационную технику США также перебросили в другие места. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Wall Street Journal.

Почему США переместили самолеты с британской базы

По данным Wall Street Journal, решение о перемещении американской авиации приняли после угроз со стороны Ирана. В то же время пока неизвестно, шла ли речь об общей угрозе или о конкретных намерениях в отношении авиабазы либо других военных объектов.

Точный характер проблемы безопасности оставался предметом обсуждения среди американских чиновников, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Представитель ВВС США отказался раскрывать подробности перемещения техники. При этом в комментарии Wall Street Journal он отметил, что американские самолеты перемещаются между пунктами базирования по разным причинам.

Белый дом перенаправил запрос журналистов о ситуации в Пентагон. Представитель Министерства обороны США заявил, что ведомство обычно не комментирует деятельность других стран, а перемещение самолетов и другой техники происходит регулярно в соответствии с оперативными потребностями.

Предыдущий инцидент на авиабазе RAF Fairford

Сообщения о перемещении американских самолетов появились менее чем через два месяца после другого инцидента на британской авиабазе RAF Fairford, который, вероятно, был связан с Ираном.

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В сентябре рядом с этим военным объектом на юго-западе Англии арестовали пятерых британцев. Вскоре после этого США вывели с базы свои бомбардировщики B-1 по соображениям безопасности.

Тогда в Пентагоне заявили, что все бомбардировщики, находившиеся на RAF Fairford, вернулись в Соединенные Штаты. Американские военные использовали эту базу для нанесения ударов по Ирану.

Полиция по борьбе с терроризмом расследует, стоял ли Иран за предполагаемым заговором с целью нападения на авиабазу 27 сентября.

Что известно об авиабазе RAF Mildenhall

Авиабаза RAF Mildenhall в графстве Саффолк преимущественно используется Военно-воздушными силами США. Она является местом базирования единственного в Европе постоянного американского подразделения дозаправки самолетов в воздухе.

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Базу также используют американские чиновники, в частности президенты США, прибывающие в Великобританию на самолете.

В июле 2026 года Дональд Трамп приземлился в Милденхолле, чтобы пересесть на другой самолет по пути домой с саммита НАТО в Турции.

В 2021 году на этой авиабазе приземлились Джо Байден и его жена Джилл. Они прибыли на борту президентского самолета Air Force One перед встречей с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZ.UA, режим Ирана объявил о снятии собственных ограничений на дальность применения ракетного оружия. В так называемом Корпусе стражей исламской революции объяснили это необходимостью вести "асимметричную войну" и, соответственно, наносить удары по врагу "там, где он этого не ожидает".