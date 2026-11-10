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США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм "гибридов" Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео

Даниил БорщДаниил Борщ
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540
США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм "гибридов" Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео
Модифицированная ракета AIM-174B Gunslinger с семью боеприпасами Vektrex. Источник: General Atomics

Американская компания General Atomics представила новую концепцию применения высокоточных боеприпасов Vektrex, которые также известны под названием LRMP. Их предлагают размещать внутри авиационной ракеты AIM-174B Gunslinger, чтобы доставлять боеприпасы на значительное расстояние и запускать их непосредственно в воздухе.

Об этом сообщает Naval News, обратившее внимание на концептуальное изображение, представленное во время выставки Euronaval 2026. На нем впервые показали вариант применения Vektrex с борта многоцелевого истребителя F/A-18E/F Super Hornet.

Как будет работать новая система запуска Vektrex

Изображенная концепция предусматривает использование модифицированной ракеты AIM-174B Gunslinger. Она является авиационной версией зенитной ракеты SM-6, которую адаптировали для запуска с самолетов.

В предложенной конфигурации ракета фактически превращается в своеобразный транспортный контейнер для высокоточных боеприпасов. Вместо штатной боевой части и радиолокационной головки самонаведения внутри AIM-174B планируют разместить сразу семь Vektrex.

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США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гибридов'' Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео

Полет группы боеприпасов Vektrex (LRMP). Источник: General Atomics

Для этого конструкцию ракеты пришлось существенно изменить. В то же время подробности о характеристиках, принципе работы и возможностях такого варианта применения пока не раскрываются.

По предварительным оценкам, обычная AIM-174B имеет дальность поражения более 400 км. Не исключено, что версия с боеприпасами Vektrex может быть легче, что потенциально увеличит дальность ее полета.

США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гибридов'' Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео

Истребитель F/A-18 с SM-6, она же AIM-174. Источник: Instagram/aeros808

Сами Vektrex, по имеющимся оценкам, способны поражать цели на расстоянии до 200 км при условии запуска из 155-мм орудия с длиной ствола 52 калибра. Таким образом, сочетание этих боеприпасов с AIM-174B теоретически может обеспечить общую дальность поражения более 600 км. Однако это лишь предварительная оценка, а не подтвержденная характеристика новой системы.

США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гибридов'' Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео

Модифицированная ракета AIM-174B Gunslinger с семью боеприпасами Vektrex (LRMP). Источник: General Atomics

Какие еще способы запуска предусмотрены для Vektrex

Вариант с ракетой AIM-174B – не единственный способ применения этих боеприпасов. Vektrex также можно запускать непосредственно из обычных 155-мм артиллерийских систем, а еще компания рассматривает их интеграцию с ракетами ER-GMLRS и PrSM для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Что касается характеристик самого Vektrex, то они пока остаются преимущественно нераскрытыми. General Atomics заявляет, что боеприпас способен поражать движущиеся цели, имеет относительно низкую стоимость и модульную полезную нагрузку. Также он может работать в условиях отсутствия сигнала GPS.

Первые испытания Vektrex состоялись еще в 2025 году.

США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гибридов'' Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео

Способы запуска и этапы полета боеприпаса Vektrex. Источник: General Atomics

Напомним, американская компания Northrop Grumman испытала высокоточную ракету Jackal, оснащенную системами искусственного интеллекта. Она способна самостоятельно обнаруживать цели, развивать скорость более 300 миль в час и работать даже в условиях блокировки или отсутствия сигнала GPS.

Как писал OBOZ.UA, в Северной Корее провели серию испытаний нового типа вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет, управляемых искусственным интеллектом. Оба типа ракет способны нести ядерное оружие.

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