США адаптировали ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гибридов'' Vektrex: что известно о разработке. Фото и видео

Американская компания General Atomics представила новую концепцию применения высокоточных боеприпасов Vektrex, которые также известны под названием LRMP. Их предлагают размещать внутри авиационной ракеты AIM-174B Gunslinger, чтобы доставлять боеприпасы на значительное расстояние и запускать их непосредственно в воздухе.

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Об этом сообщает Naval News, обратившее внимание на концептуальное изображение, представленное во время выставки Euronaval 2026. На нем впервые показали вариант применения Vektrex с борта многоцелевого истребителя F/A-18E/F Super Hornet.

Как будет работать новая система запуска Vektrex

Изображенная концепция предусматривает использование модифицированной ракеты AIM-174B Gunslinger. Она является авиационной версией зенитной ракеты SM-6, которую адаптировали для запуска с самолетов.

В предложенной конфигурации ракета фактически превращается в своеобразный транспортный контейнер для высокоточных боеприпасов. Вместо штатной боевой части и радиолокационной головки самонаведения внутри AIM-174B планируют разместить сразу семь Vektrex.

Для этого конструкцию ракеты пришлось существенно изменить. В то же время подробности о характеристиках, принципе работы и возможностях такого варианта применения пока не раскрываются.

По предварительным оценкам, обычная AIM-174B имеет дальность поражения более 400 км. Не исключено, что версия с боеприпасами Vektrex может быть легче, что потенциально увеличит дальность ее полета.

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Сами Vektrex, по имеющимся оценкам, способны поражать цели на расстоянии до 200 км при условии запуска из 155-мм орудия с длиной ствола 52 калибра. Таким образом, сочетание этих боеприпасов с AIM-174B теоретически может обеспечить общую дальность поражения более 600 км. Однако это лишь предварительная оценка, а не подтвержденная характеристика новой системы.

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Какие еще способы запуска предусмотрены для Vektrex

Вариант с ракетой AIM-174B – не единственный способ применения этих боеприпасов. Vektrex также можно запускать непосредственно из обычных 155-мм артиллерийских систем, а еще компания рассматривает их интеграцию с ракетами ER-GMLRS и PrSM для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Что касается характеристик самого Vektrex, то они пока остаются преимущественно нераскрытыми. General Atomics заявляет, что боеприпас способен поражать движущиеся цели, имеет относительно низкую стоимость и модульную полезную нагрузку. Также он может работать в условиях отсутствия сигнала GPS.

Первые испытания Vektrex состоялись еще в 2025 году.

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Напомним, американская компания Northrop Grumman испытала высокоточную ракету Jackal, оснащенную системами искусственного интеллекта. Она способна самостоятельно обнаруживать цели, развивать скорость более 300 миль в час и работать даже в условиях блокировки или отсутствия сигнала GPS.

Как писал OBOZ.UA, в Северной Корее провели серию испытаний нового типа вооружения, в частности баллистических и крылатых ракет, управляемых искусственным интеллектом. Оба типа ракет способны нести ядерное оружие.