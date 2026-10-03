Попытка теракта на самолете Дубай – Тель-Авив: появились новые подробности о пилоте, устроившем нападение с топором

Второй пилот самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, пытался совершить террористический акт во время полета. Он напал на капитана воздушного судна с топором и пытался захватить штурвал.

Видео дня

Об этом сообщает CNN. Подозреваемым является гражданин Омана Хамам аль-Хамами, которого ранее отстранили от летной подготовки из-за опасений по поводу его радикальных взглядов.

Пилота ранее отстранили из-за радикальных взглядов

Аль-Хамами — гражданин Омана, родившийся в Объединенных Арабских Эмиратах в семье оманца и сирийки. Он прожил несколько лет в ОАЭ. В прошлом году его отстранили от полетов в национальной авиакомпании Oman Air из-за опасений по поводу его радикальных взглядов и перевели на гражданскую должность.

Профиль в LinkedIn на его имя свидетельствует, что мужчина семь лет проработал в Oman Air, откуда уволился в феврале 2025 года. В июне того же года он перешел в Royal Air Maroc, а в январе 2026 года покинул эту компанию. Один из собеседников CNN подтвердил, что этот профиль принадлежал пилоту Flydubai. Впоследствии страницу удалили.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что подозреваемый, вероятно, прошел "исламистскую радикальную индоктринацию".

В соцсетях обнаружили подозрительные публикации

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Журналисты CNN также проанализировали удалённый аккаунт аль-Хамами в Twitter. По данным издания, мужчина был глубоко религиозен и публиковал мизогинные посты.

В частности, в публикациях он рассказывал о поисках жены и писал, что хотел, чтобы она носила никаб и после свадьбы перестала работать. В других постах аль-Хамами критиковал совместную работу мужчин и женщин, утверждая, что такая среда негативно влияет на женщин.

CNN также обнаружило два поста, появившихся в LinkedIn после инцидента. В одном из них были видео, снятые в кабинах пилотов Boeing 737 Max, а также кадры самолетов израильских авиакомпаний El Al и Arkia.

Главные истории дня

В конце одного из видео были показаны изображения Аймана аз-Завахири, возглавлявшего "Аль-Каиду" после смерти Усамы бен Ладена, а также Хумама Халила Абу-Мулаля аль-Балави, который в 2009 году совершил смертоносное нападение, в ходе которого погибли девять человек, в том числе семеро сотрудников и подрядчиков ЦРУ.

Второй пост содержал сгенерированное искусственным интеллектом изображение трех самых святых для мусульман мест — в Мекке, Медине и Иерусалиме. На фоне изображения звучал стих о неприятии унижения, отсутствии страха перед смертью и защите собственного достоинства.

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Аль-Хамами учился в Buckinghamshire New University в Англии. Источник CNN в университете подтвердил, что человек с таким именем прошел трехлетний дистанционный курс и получил степень по управлению авиацией в 2023 году.

Два таких же видео примерно в то же время появились в Instagram-аккаунте с таким же именем и фотографиями. Впоследствии страницу также удалили.

CNN проанализировал и классифицировал почти 3000 удаленных постов, опубликованных в 2021–2022 годах, с помощью модели семантического поиска на основе искусственного интеллекта.

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Расследуются возможные связи с терроризмом

После инцидента возникли вопросы о том, как гражданин Омана оказался в составе экипажа рейса в Тель-Авив, несмотря на строгие меры авиационной безопасности Израиля.

Несколько израильских ведомств (Шин-Бет, Моссад, военные и Минтранс) расследуют обстоятельства назначения пилота. После атаки самолет экстренно перенаправили в Саудовскую Аравию, где нападавшего и задержали. По словам Нетаньяху, президент ОАЭ согласился на участие израильских специалистов в допросах и расследовании.

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Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф Аль-Шамси подтвердил, что по факту попытки теракта продолжаются технические экспертизы физических и цифровых доказательств.

Напомним, самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном угоне и изменил курс в сторону Саудовской Аравии. Впоследствии выяснилось, что причиной инцидента стала драка между пилотами на борту.

Израильские спецслужбы предполагают, что второй пилот Flydubai мог планировать врезаться самолетом в небоскреб в Тель-Авиве. По данным The Telegraph, три источника заявили, что он пытался захватить управление лайнером, что могло напоминать сценарий терактов 11 сентября.

Как писал OBOZ.UA, пассажиры и члены экипажа помогли обезвредить нападавшего на борту самолета Flydubai. Один из пассажиров, Янив Хаюн, вытащил его из кабины пилотов, после чего вместе с другими людьми удерживал злоумышленника до посадки самолета в Саудовской Аравии.