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"Наблюдаем позитивную динамику": Трамп назвал маловероятным возобновление боевых действий против Ирана

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
12
"Наблюдаем позитивную динамику": Трамп назвал маловероятным возобновление боевых действий против Ирана
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает "весьма маловероятным" возобновление боевых действий в войне с Ираном. В то же время американские войска на Ближнем Востоке остаются готовыми к бою.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social 9 ноября. Ситуацию вокруг Ирана он обсудил с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Ясимом Аль Тани.

По словам американского президента, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны выступают за продолжение "крупнейшей в истории морской блокады" и новой операции "Железные ворота", которая заключается в блокировании каналов поставки оружия, технологий двойного назначения, подсанкционных товаров и незаконных финансовых потоков в Иран.

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Также все эти государства согласились, что Иран не может иметь ядерного оружия, и этот вопрос не подлежит обсуждению.

"В случае любых изменений в развитии событий на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки "готовы к бою" и готовы к действиям. На данный момент, однако, это кажется довольно маловероятным. Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской опасности и угроз. Мы наблюдаем позитивную динамику, направленную на завершение этого конфликта, и обеспечим постоянную защиту интересов Америки. После завершения этой военной операции американский народ и весь мир станут намного безопаснее и защищеннее", – написал Трамп.

''Наблюдаем позитивную динамику'': Трамп назвал маловероятным возобновление боевых действий против Ирана

Скриншот поста Дональда Трампа в Truth Social

Ранее он уже говорил, что Соединенным Штатам вряд ли придется возобновлять боевые действия против Ирана, если Тегеран согласится на жесткое соглашение относительно своей ядерной программы и открытия Ормузского пролива. В то же время американский президент предупредил, что у Вашингтона есть силы и определенные цели для новых ударов, если переговоры не дадут результата.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выдвинул Соединенным Штатам ультиматум, заявив, что у Вашингтона есть два варианта: согласиться на требования Тегерана или столкнуться с военным ответом. Он также пригрозил американской стороне "адом", заявив, что иранские военные готовы к боевым действиям.

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