Всплыли старые фотографии с Лавровым: в Германии проверяют связи финансового советника АдН с Россией

В Германии проверяют деятельность Юрия Кристофера Кофнера, экономического советника парламентской фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Журналисты выяснили, что он связан с российскими и белорусскими государственными структурами, выступал в пропагандистских СМИ и ранее публиковал фотографии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Об этом говорится в расследовании немецкого издания Abendzeitung (AZ). Журналисты также выяснили, что связанный с Кофнером Институт консервативной экономической политики за деньги предлагает готовить парламентские запросы, законодательные инициативы и даже выступления экспертов для парламента Баварии.

38-летний Юрий Кристофер Кофнер работает экономическим референтом фракции АдГ в парламенте Баварии. Параллельно он возглавляет Институт консервативной экономической политики (IKW), который позиционирует себя как независимую организацию по экономическому анализу.

Однако, как выяснили журналисты, институт предлагает услуги, напрямую связанные с парламентской работой. В частности, подготовка запроса для депутатов стоит 49 евро, а законодательная инициатива вместе с пресс-релизом и заранее подготовленной цитатой для депутата – 149 евро. Услуги эксперта оценивают в 990 евро.

Обратить внимание на эту деятельность весной 2026 года предложил депутат от Социал-демократической партии Германии Флориан фон Брунн. В октябре он обратился к президенту парламента Баварии Ильзе Айгнер с просьбой проверить ситуацию.

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Особую обеспокоенность вызывает то, что депутаты и парламентская администрация, по данным расследования, не знали о связи института с сотрудником фракции АдН.

Российское направление

Кофнер имеет экономическое образование, а учился он, в частности, в учебном заведении при Министерстве иностранных дел России. В российских и белорусских государственных СМИ его представляли как советника АдН.

На старых фотографиях, которые он сам публиковал, Кофнер позировал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, политиком АдН Бьорном Хекке и австрийским праворадикалом Мартином Зельнером.

Главные истории дня

Журналисты Abendzeitung направили запросы в 14 учреждений и организаций, в том числе в региональные отделения АдН и российские государственные структуры. Самому Кофнеру они задали более 50 вопросов. Во время общения он дважды угрожал журналистам юридическими последствиями.

Расследование также выявило сеть экспертов, связанных с либертарианскими, пророссийскими и ультраправыми кругами. Некоторые из них выступали на парламентских слушаниях в Баварии по предложению АдН, хотя парламентские комитеты не знали об их связи с институтом Кофнера.

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В 2023 году Кофнер рассказывал русскоязычному видеоканалу Golos Germanii, что был участником Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова. Эту организацию создало Министерство иностранных дел России для распространения российского видения международных событий. Сам Кофнер положительно отзывался о ее деятельности.

По данным Abendzeitung, он также рассказывал о работе на одного из заместителей мэра Москвы. По его словам, он еженедельно анализировал западные СМИ, в частности информацию об их владельцах и руководителях редакций. Журналисты предполагают, что речь идет об Александре Горбенко.

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На сайте собственного института Кофнер отмечал, что координировал в Москве проекты в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией и администрацией президента России. При этом на вопрос журналистов, действительно ли речь идет о структурах Кремля, он прямо не ответил.

Пропагандистские СМИ

В 2017 году Кофнер снял для российского государственного телеканала RT фильм "Мягкая оккупация", посвященный влиянию США на Германию. Российское СМИ представило его как журналиста-расследователя.

В сентябре 2026 года он дал интервью российскому государственному СМИ Sputnik, деятельность которого запрещена в Евросоюзе. Это интервью также транслировал белорусский государственный вещатель.

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Во время разговора Кофнер назвал украинское правительство "террористическим режимом", а инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига – инсценировкой или преувеличением. От имени АдН он заявил о необходимости решения, которое признало бы все территории, "освобожденные российской армией".

После вопросов журналистов Кофнер объяснил, что использовал слово "освобожденные" только с российской точки зрения, описывая военную ситуацию. Однако его высказывания вызвали дополнительные вопросы относительно его позиции по поводу войны России против Украины.

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Отдельное внимание журналисты уделили работе Кофнера во фракции парламента и его частном институте. Он также работает на двух депутатов Бундестага: Райнхарда Миксля и Райнера Ротфуса. Один из них нанял его на неполный рабочий день, другой – на условиях незначительной занятости.

В то же время в профиле Кофнера в LinkedIn и работа во фракции, и руководство институтом были указаны как полная занятость. Сам он объяснил, что отметка относительно института появилась из-за ошибки при заполнении профиля.

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Законодательство Баварии запрещает использовать средства парламентских фракций и депутатов для финансирования партийной деятельности или частных компаний. Юристы фракции АдГ заявили, что деньги не направлялись в институт Кофнера. При этом сам он не ответил журналистам, сколько часов в неделю работает на каждой должности.

Вопросы возникли и в связи с финансированием IKW. В реестр лоббистов Бундестага институт внесли лишь 3 ноября 2026 года, после того как журналисты начали задавать вопросы. Сначала в документах указывалось, что источников финансирования нет, но при этом были указаны пожертвования на сумму до 10 тысяч евро. После публикации расследования, 14 ноября, Кофнер изменил запись, указав нулевую сумму пожертвований.

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Реакция парламента

Председатель парламента Баварии Ильзе Айгнер поручила администрации парламента проверить ситуацию. При этом ее полномочия ограничены формальной проверкой, а полноценно контролировать использование средств парламентских фракций может только Высшая счетная палата.

Депутат Флориан фон Брунн призвал привлечь аудиторов. Он заявил, что опасается ненадлежащего использования бюджетных средств. Фракция АдГ отвергает обвинения, а ее юристы утверждают, что институт не получал от нее никаких заказов.

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Представители партий "Зеленые" и "Свободные избиратели" также назвали ситуацию необычной и поддержали проверку. Во фракции ХСС заявили, что нецелевое использование парламентских средств должно иметь четкие последствия.

В то же время Кофнер продолжает деятельность института. Его предложения по подготовке парламентских запросов и законодательных инициатив остаются доступными на сайте IKW.

Журналисты также выяснили, что Кофнер получил приглашение на встречу выпускников Фонда Горчакова, хотя утверждает, что не сотрудничает с ним уже как минимум десять лет. На мероприятие он, по собственным словам, не поехал.

В то же время 16 октября 2026 года Кофнер посетил государственный прием для Экономического совета Союза в Мюнхенской резиденции. Участие в нем он назвал большой радостью и честью. В то же время во фракции ХСС заявили журналистам, что не располагают информацией о Кофнере.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Германии задержали двух белорусов по подозрению в диверсиях по заказу России.