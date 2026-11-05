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Спикер Джонсон покинет пост после поражения республиканцев на выборах: кто может занять его место

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
84
Спикер Джонсон покинет пост после поражения республиканцев на выборах: кто может занять его место
Майк Джонсон. Источник: Facebook/Speaker Mike Johnson

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон покинет пост лидера республиканцев в нижней палате Конгресса после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Перед объявлением своего решения он пообщался с президентом Дональдом Трампом.

Джонсон сообщил о своих планах во время закрытого телефонного разговора с сотрудниками. Об этом пишет Politico со ссылкой на участников разговора. При этом республиканец не уточнил, принесет ли он присягу как член следующего Конгресса, или вместо этого откажется от своего места.

"Спикер, который в последние недели перед выборами проводил предвыборную кампанию по всей стране, размышлял о том, что, возможно, останется на посту лидера меньшинства, если республиканцы потеряют большинство. Однако многие его коллеги считали, что это маловероятно", – говорится в статье.

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В письме коллегам Джонсон заявил, что работа спикера была "величайшей профессиональной честью" в его жизни. Он также отметил, что его решение не баллотироваться на пост лидера меньшинства от Республиканской партии было "непростым", но "требования, связанные с выполнением руководящих обязанностей, чрезвычайно высоки" и "требуют жертв" как от него самого, так и от его семьи.

Кто может занять место Джонсона

Решение Джонсона уйти в отставку открывает путь к борьбе за лидерство среди республиканцев между лидером большинства в Палате представителей Стивом Скалисом и председателем комитета Палаты представителей по вопросам правосудия Джимом Джорданом.

По словам источников, Скалис будет позиционировать себя как "проверенного и опытного лидера", который лучше всего способен объединить республиканцев в будущем и противостоять демократам.

"Оба политика уже несколько месяцев незаметно готовят почву для своей кампании. Некоторые республиканцы считают, что на высшую руководящую должность также могут претендовать заместитель лидера большинства в Палате представителей Том Эммер или конгрессмен из Техаса Август Пфлюгер", – пишет Politico.

У республиканских законодателей есть время до полудня пятницы, чтобы объявить о своем участии в выборах на руководящие должности.

Как сообщал OBOZ.UA, после масштабных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в США соратники Дональда Трампа начали открыто критиковать президента и возлагать на него ответственность за неутешительные результаты. Некоторые республиканцы заявили, что партии нужно дистанцироваться от главы Белого дома, поскольку его политический стиль и решения все больше отталкивают избирателей.

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