Спецназ Германии готовится к войне с Россией: командир рассказал, как это происходит

Командование специальных операций Германии (KSK) перестраивает подготовку своих бойцов с учетом возможного военного столкновения с Россией. В частности, спецназовцы тренируются дольше действовать в полевых условиях, противостоять танкам, артиллерии, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы, а также работать в условиях экстремального холода.

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Об этом командир KSK Андреас Кюне рассказал в интервью BILD. По его словам, изменения в подготовке связаны с необходимостью готовиться к значительно более масштабному и продолжительному конфликту, чем те операции, на которые спецназ ориентировался раньше.

Подготовка к войне высокой интенсивности

"Мы совершенно конкретно ориентируемся на противника в лице России", – заявил командир KSK Андреас Кюне.

По его словам, раньше операции KSK планировались примерно на три дня. Теперь бойцов готовят к значительно более длительному пребыванию в полевых условиях.

Отдельный акцент сделан на противостоянии противнику, располагающему тяжелым вооружением и современными средствами ведения войны. Спецназовцы тренируются действовать в условиях, когда против них могут применять танки, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Таким образом, подготовка KSK возвращается к сценариям масштабного сухопутного конфликта, которые долгое время не были основным направлением деятельности немецкого спецназа.

Спецназ готовится к условиям восточного фланга НАТО

Еще одно направление подготовки – действия в экстремально холодных условиях. По словам командира KSK, подразделение готовится к погодным и оперативным условиям, характерным для восточного фланга НАТО.

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Это предусматривает тренировки в условиях низких температур и длительное пребывание в полевых лагерях. Для спецназовцев это означает необходимость действовать автономно в течение длительного времени и сохранять боеспособность в сложных погодных условиях.

Отбор очень жесткий

Командование спецопераций базируется в казармах Цеппелина в Кальве неподалеку от Штутгарта. Всего в KSK служат около 1500 человек, однако непосредственно спецназовцы составляют лишь примерно треть личного состава.

Остальные – административный и вспомогательный персонал, обеспечивающий работу подразделения.

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Отбор в KSK остается чрезвычайно жестким: его проходят лишь около 15% кандидатов.

Подразделение пережило серьезный кризис

Еще несколько лет назад само существование KSK оказалось под вопросом из-за ряда скандалов. В подразделении происходили инциденты с участием ультраправых и нацистским приветствием, а во время одной из прощальных вечеринок были обнаружены свиные головы.

Кроме того, в KSK пропадали боеприпасы, а у одного из военнослужащих обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой.

В 2020 году одну из рот спецназа расформировали. После этого немецкое командование провело масштабные изменения, направленные на реформирование подразделения и усиление контроля за его личным составом.

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Сегодня же KSK усиливает подготовку с учетом возможности большой войны и потенциального противостояния с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий Бундесвер планирует приобрести украинские крылатые ракеты "Барс" для пополнения собственных арсеналов. Немецкие власти рассчитывают завершить переговоры о первоначальной закупке в ближайшие недели, чтобы военные смогли начать технические испытания в начале 2027 года.