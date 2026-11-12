Смертность пандемического масштаба: Эль-Ниньо может убить до 500 тыс. человек в 2027 году – The Telegraph

Мощное погодное явление Эль-Ниньо может привести к сотням тысяч смертей в мире в течение 2026–2027 годов. Ученые предупреждают, что его последствия могут стать чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения из-за экстремальной жары и распространения инфекционных заболеваний.

Видео дня

По предварительным оценкам, только от высоких температур могут погибнуть около 451 тысячи человек. Об этом пишет The Telegraph.

Эль-Ниньо может привести к смертности пандемического масштаба

Эпидемиологи призывают рассматривать будущее явление Эль-Ниньо как глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. По прогнозам, оно может стать самым интенсивным за всю историю наблюдений.

Доцент кафедры эпидемиологии Йельского университета доктор Колин Карлсон заявил, что Эль-Ниньо 2026–2027 годов может вызвать "пандемию смертей". По его словам, последствия явления могут оказаться смертоноснее, чем пандемия свиного гриппа 2009 года, унесшая примерно 284 тысячи жизней.

Карлсон призвал Всемирную организацию здравоохранения классифицировать это "случайное и смертоносное событие" как чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения международного масштаба. По его замыслу, оно должно получить такой же статус, как эпидемия Эболы в Демократической Республике Конго и распространение полиомиелита.

"Предварительный анализ показывает, что от одной только экстремальной жары погибнет почти полмиллиона человек, не говоря уже об эпидемиях лихорадки денге, холеры и других инфекционных заболеваний, которые также могут возникнуть одновременно", – заявил Карлсон в статье, опубликованной в журнале Think Global Health совместно с профессором Кристофером Индианой.

РЕКЛАМА

Сколько людей может погибнуть из-за жары

Исследователи Лаборатории климатических исследований Чикагского университета смоделировали возможные последствия Эль-Ниньо. Согласно их расчетам, только из-за смертельной жары с июня 2026 года по февраль 2027 года может произойти 451 тысяча дополнительных смертей.

Исследование пока не прошло рецензирование. В нем также прогнозируется, что количество аномально жарких дней увеличится на 44% по сравнению с обычными годами.

Больше всего смертей, связанных с жарой, ожидают в Нигерии. По оценкам, с сентября по февраль там могут погибнуть 31 400 человек. Следующими по количеству таких случаев прогнозируют Индонезию и Судан.

Главные истории дня

Майкл Гринстоун, автор доклада и соучредитель Climate Impact Lab, рассказал CNN, что ученые уже могут прогнозировать не только влияние температуры на урожай, но и наихудший сценарий – гибель людей.

"Это настолько большое число, что оно может ошеломить, но за ним стоят родители и дети, бабушки и дедушки, соседи, люди, которые ходят на работу, заботятся о своих семьях и живут своей жизнью", – подчеркнул он.

РЕКЛАМА

Чем опасно явление Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – это природное погодное явление, которое возникает каждые несколько лет и связано с нагреванием поверхности Тихого океана. Оно приводит к повышению температуры в разных частях мира, а изменение климата усиливает его влияние.

Нагревание океана может вызывать непредсказуемые штормы, сильные засухи и масштабные лесные пожары. Такие явления, в свою очередь, угрожают урожаю, запасам продовольствия и глобальной безопасности.

Кроме того, экстремальная жара может сопровождаться вспышками лихорадки денге, холеры и других инфекционных заболеваний. Именно сочетание этих угроз вызывает особую обеспокоенность ученых.

РЕКЛАМА

На конференции COP31 предупредили о новых климатических рисках

Опасения по поводу последствий Эль-Ниньо усилились на этой неделе во время климатической конференции COP31 в Турции. Там Всемирная метеорологическая организация представила последний доклад о состоянии климата.

В документе говорится, что последние четыре года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Также содержится предупреждение, что Эль-Ниньо может привести к еще более сильной жаре и экстремальным погодным явлениям вплоть до 2027 года.

РЕКЛАМА

Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло заявила, что Эль-Ниньо и общее состояние глобального климата в 2026 году придают новый смысл выражению о показателях, которые "зашкаливают".

"Эль-Ниньо не добавляет планете нового тепла. Он высвобождает тепло из океана, который сейчас является самым теплым из всех когда-либо измеренных. Просто тепла для высвобождения стало больше. Мы усиливаем погодные явления, и Эль-Ниньо станет фактором, который многократно увеличит риски", – пояснила она.

В свою очередь, глава климатической миссии ООН Саймон Стил в выступлении в понедельник предупредил, что климатический кризис, усиленный суперявлением Эль-Ниньо, является "глобальным кризисом здравоохранения пандемических масштабов".

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, в Тихом океане стремительно формируется чрезвычайно мощное климатическое явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам сразу нескольких ведущих метеорологических центров мира, может стать сильнейшим как минимум за последние 150 лет. Если прогнозы сбудутся, аномалия способна существенно повлиять на погоду во многих регионах мира уже в конце 2026 года и в 2027 году, вызвав волны жары, наводнения, засухи и изменение траекторий штормов.