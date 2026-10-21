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Словакия идет против ЕС: Фицо похвастался возобновлением энергетического сотрудничества с Россией

Даниил БорщДаниил Борщ
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Словакия идет против ЕС: Фицо похвастался возобновлением энергетического сотрудничества с Россией
Возобновление консультаций происходит на фоне регулярных визитов Фицо в Москву. Источник: Getty

Словакия возобновляет межправительственные консультации с Россией, приостановленные после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Уже 26 октября в Москве будут обсуждать энергетическое сотрудничество, в частности поставки газа и продолжение импорта российской нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Словакии. Заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству станет первым после нападения России на Украину в 2022 году.

Словакия хочет продолжить энергетическое сотрудничество с РФ

В словацком МИД заявили, что ключевой темой встречи станет энергетика и возможности сотрудничества для обеспечения поставок стратегических ресурсов. Словацкая сторона также заинтересована в обсуждении поставок газа и продолжения импорта нефти.

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Помимо энергетики, участники встречи планируют обсудить вопросы ядерной энергетики, сельского хозяйства, окружающей среды, спорта и культуры.

Возобновление консультаций происходит на фоне неоднократных визитов премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, в частности в мае 2026 года. Его позиция по отношению к России заметно отличается от подходов многих европейских партнеров страны по Европейскому Союзу.

Словакия идет против ЕС: Фицо похвастался возобновлением энергетического сотрудничества с Россией

Роберт Фицо. Источник: Robert Fico/Facebook

Как позиция Фицо противоречит курсу ЕС

Словакия продолжает закупать российские нефть и газ. В то же время план Евросоюза предусматривает прекращение закупок российского газа до конца 2027 года, чтобы лишить Москву финансовых ресурсов для ведения войны против Украины.

В МИД Словакии заверили, что, развивая отношения с Россией, страна и впредь будет учитывать свое членство в ЕС и НАТО и соответствующие обязательства. В то же время в ведомстве подчеркнули желание сохранить пространство для диалога с Москвой.

Фицо, который в четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, критиковал санкции ЕС против России и обвинял Украину в перебоях с поставками нефти в Словакию в начале 2026 года. Киев объяснял эти перебои российскими атаками.

Фицо выступает против военной помощи Украине

Словацкий премьер остановил предоставление Украине военной помощи со стороны государства. В то же время коммерческие поставки боеприпасов и военного оборудования продолжаются, в частности от компаний, частично или полностью принадлежащих государству.

Фицо также заявлял, что предпочел бы видеть Словакию нейтральной, а не членом НАТО. Он утверждал, что не хочет участия словацких военных в войне с Россией в случае применения механизма коллективной обороны.

Кроме того, словацкий премьер обвинял западные страны в возможном провоцировании конфронтации с Россией. В то же время западные разведывательные службы подчеркивают оборонительный характер действий Запада и предупреждают о риске дальнейшей эскалации со стороны Москвы.

Напомним, Роберт Фицо поставил под сомнение готовность Словакии выполнять обязательства по коллективной обороне НАТО в случае войны. Его заявление стало еще одним свидетельством расхождений между позицией словацкого премьера и подходами союзников.

Как писал OBOZ.UA, Словакия отказалась поддержать предложение Евросоюза о продлении на год индивидуальных санкций против России. Братислава стала единственной страной ЕС, которая не согласилась с такой инициативой.

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