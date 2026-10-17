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"Следует ожидать в еще больших масштабах": Туск предупредил поляков о возможной эскалации со стороны России еще до Рождества

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Дональд Туск
Дональд Туск предупредил об угрозе для Украины и Европы. Фото архивное

Государство-агрессор Россия еще до Рождества может прибегнуть к эскалации. Польше следует ожидать новых актов саботажа и провокаций, но в более крупных масштабах.

Об этом заявил премьер-министр РП Дональд Туск, общаясь с журналистами после саммита Европейского Союза в Брюсселе. Он предупредил, что угроза касается не только Польши, но и других стран, передает Rzeczpospolita.

"Для меня важны сведения и конкретные сообщения от наших разведывательных служб, а также от агентств Украины и союзников. Все это вместе складывается в одно четкое сообщение: мы можем ожидать определенной эскалации к Рождественскому вечеру", – сказал политик, добавив, что Российская Федерация "будет проверять наш ответ".

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Он опасается, что зима будет особенно сложной для Украины из-за повышенной угрозы для ее транспортной и энергетической инфраструктуры. Туск допустил, что РФ будет продолжать наносить удары по пограничным переходам, железнодорожным путям и другим объектам, важным для доставки газа, нефти и продуктов питания.

"Давайте ожидать попыток саботажа или каких-то провокаций в Польше, как и раньше – только в более крупных масштабах", – предупредил глава правительства.

Тревожные сигналы поступают также из других стран региона. Премьер упомянул о людях в форме, которых видели на латвийской стороне, и об опасениях Литвы относительно возможности серьезной провокации.

Туск призвал к особой поддержке Киева, подчеркнув, что следующие 12 месяцев могут стать решающими для будущего как Украины, так и Европы в целом.

"Если Украина падет, у всех нас будут очень, очень серьезные проблемы", – предупредил он.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Кремлевский диктатор Владимир Путин и его окружение регулярно отрицают намерения России напасть на Европу – и параллельно угрожают ядерным оружием. Все это является частью системной кампании РФ по запугиванию европейских стран с целью подорвать поддержку Украины. Впрочем, по данным Службы внешней разведки, Москва рассматривает возможность вооруженного противостояния с Европой как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года.

– Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждал, что российские гибридные действия против европейских стран приобретают все большие масштабы и могут привести к человеческим жертвам. НАТО должно быть готово к такому развитию событий.

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