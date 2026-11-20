Президент США Дональд Трамп считает, что достичь договоренности с Китаем и Россией об ограничении ядерных арсеналов будет непросто. В то же время должностное лицо не откажется от этой идеи.

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Ведь глава США считает ее необходимой. Об этом Трамп сказал в интервью Reuters после трехсторонней встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и диктатором России Владимиром Путиным в Китае.

Американский президент поддерживает концепцию ограничения ядерного вооружения, однако ее реализация потребует сложных переговоров. Трамп объяснил, что государствам, которые имеют большие ядерные арсеналы, психологически трудно согласиться на их сокращение.

"Мне нравится эта концепция, но с точки зрения чисто переговорного процесса президенту очень трудно этого достичь", – сказал он.

Трамп привел в качестве примера ситуацию, когда страна, имеющая 4000 ядерных боеголовок, должна согласиться отказаться от половины своего арсенала. Это непростое решение, однако он продолжит поднимать эту тему, поскольку считает, что соответствующие договоренности должны быть достигнуты.

Одним из приоритетов Трампа во время поездки в Китай было начало трехсторонних переговоров по контролю над ядерными вооружениями. В то же время Пекин пока неохотно присоединяется к таким обсуждениям, поскольку активно наращивает собственный ядерный арсенал.

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К 2030 году у Китая может быть более 1000 оперативных ядерных боеголовок. Для сравнения: по оценке Bulletin of the Atomic Scientists, в 2023 году китайский арсенал насчитывал около 410 боеголовок.

Россия, по оценкам того же издания, по состоянию на март 2026 года имела примерно 5420 ядерных боеголовок, а США – около 3708, согласно отдельным данным.

В совместном заявлении по итогам переговоров лидеры подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя вести. Также они договорились о диалоге по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по итогам трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) лидеры США, КНР и РФ Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин согласовали короткую совместную декларацию. О войнах в Украине и Иране, которые начали двое участников переговоров, в документе не упоминается.