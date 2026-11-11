Сколько баллистических ракет в месяц способен выпускать Иран, несмотря на поврежденную промышленность: в Bloomberg раскрыли цифры

Несмотря на многомесячные авиаудары США и Израиля, Иран способен производить около 50 баллистических ракет в месяц – примерно половину от довоенного показателя. По оценкам западной разведки, в его арсенале может оставаться не менее 1700 таких ракет.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Иран сохранил достаточный ракетный потенциал, чтобы представлять серьезную угрозу в случае возобновления боевых действий.

По оценке военной разведки, которую привел западный чиновник, обычные вооруженные силы страны понесли значительные потери в результате американских и израильских ударов. В то же время Тегеран продолжает производить ракеты, хотя и примерно вдвое медленнее, чем до войны.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видео, на котором, по его утверждению, показано открытие нового подземного "ракетного города". Запись опубликовали во вторник, 10 ноября.

Кроме того, у Ирана могут быть тысячи ударных беспилотников типа Shahed. Такую оценку привел Джим Ламсон – приглашенный научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона и бывший аналитик ЦРУ, специализировавшийся на Иране и Ближнем Востоке.

В то же время точно оценить запасы иранского оружия сложно. Неизвестно, сколько ракет и дронов было у страны до начала войны и сколько новых боеприпасов она произвела взамен тех, которые были выпущены или уничтожены.

Тем временем министр обороны США Пит Хегсет во вторник заявил, что более 80% ядерной промышленной базы Ирана было уничтожено. Об этом он сказал на пресс-конференции, где отвечал на обвинения, касавшиеся преимущественно его действий во время войны против Ирана и американских военных операций в Карибском бассейне.

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В то же время, несмотря на сообщения о сокращении военных запасов, у США есть сотни тысяч высокоточных бомб, тысячи крылатых ракет BGM-109 Tomahawk производства Raytheon и сотни малозаметных крылатых ракет JASSM. Часть этих вооружений, однако, была привлечена из запасов, предназначенных для других регионов, в частности Индо-Тихоокеанского региона и Европы.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным наносить новые удары по Ирану. В то же время американская блокада остается в силе и наносит Тегерану значительный экономический ущерб. Иран тем временем продолжает атаковать коммерческие суда.

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В видео КВИР, опубликованном полуофициальным информагентством Fars, начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал Али Абдоллахи обратился к военным на одном из ракетных объектов. Он предупредил, что "сюрпризы будущей войны будут раскрываться один за другим".

Отдельным вызовом для американских войск остаются запасы ракет-перехватчиков. По подсчетам Bloomberg Economics, для перехвата более 6000 иранских ракет, выпущенных в регионе, было использовано не менее 1000 ракет Patriot PAC-3 производства Lockheed Martin. Каждая из них стоит около $4 млн, а годовые объемы производства составляют лишь 650 единиц.

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По оценкам Израиля, до начала войны у Ирана было около 2500 баллистических ракет. В то же время, по подсчетам Bloomberg Economics, с начала конфликта 28 февраля Тегеран запустил более 4900 ударных беспилотников типа Shahed с винтовыми двигателями и не менее 2200 баллистических ракет.

Ламсон объяснил, что имеющиеся запасы компонентов позволяют Ирану продолжать сборку ракет, несмотря на то что американские авиаудары существенно ограничили возможности страны наращивать их производство.

Кроме того, западные разведывательные службы сообщили, что Россия поставляет Ирану ударное вооружение. В то же время его тип и количество остаются неизвестными.

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По словам Ламсона, публичные оценки нынешних запасов иранского оружия существенно различаются, а неопределенность еще выше, чем в отношении довоенных арсеналов. Это связано не только с тем, что первоначальные оценки приводились в виде диапазонов, но и с нехваткой достоверных данных о количестве ракет, произведенных с начала войны в феврале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, несмотря на американские удары. По данным американской разведки, Тегеран также сохранил около 70% довоенных запасов ракет и примерно 70% мобильных пусковых установок.

Кроме того, Иран восстановил доступ примерно к 90% своих подземных ракетных хранилищ и пусковых установок. Их состояние оценивают как частично или полностью функциональное.