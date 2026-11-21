Швейцария обсудит возможное смягчение ограничений на экспорт оружия и военной техники отечественного производства. Граждане страны смогут высказаться за или против во время референдума, запланированного на 29 ноября.

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Как пишет Bloomberg, давний нейтралитет государства пошатнулся после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Эта тема стала особенно острой с тех пор, как правительство поддержало санкции Европейского Союза против РФ в 2022-м. Даже это решение критики называли нарушением нейтралитета, но официальный Берн все же до сих пор сохраняет часть экономических санкций.

"Швейцарии очень трудно найти последовательную стратегию – по крайней мере с начала войны в Украине. В идеале мы хотели бы все и сразу: быть постоянно нейтральными, но также поставлять оружие, когда нам это удобно. Но это просто невозможно", – пояснила профессор международного права Лозаннского университета Эвелин Шмид.

Согласно действующему законодательству, ужесточенному в конце 2021 года, отправка оружия странам, участвующим в конфликтах, строго запрещена.

Это вынудило Швейцарию отказаться от военной помощи Украине. К примеру, в 2023 году государственному производителю оружия Ruag AG запретили продать почти 100 танков Германии, которая планировала восстановить их для поставки Силам обороны.

Предприятия ВПК поддерживают идею смягчить правила, утверждая, что эти принципы вредят бизнесу. Правительство также поддерживает поправку, отмечая, что национальная безопасность будет подорвана без сильного сектора, интегрированного в глобальные цепочки военных поставок.

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Какие результаты референдума прогнозируют

В конце 2025-го парламент внес изменения в так называемый Закон о военных материалах, но они были оспорены, и был назначен референдум.

Голосование состоится в воскресенье, 29 ноября. Согласно опросам общественного мнения, борьба будет напряженной. Поддержку экспорта оружия могут выразить 49%, но перевес не превышает 3 процентных пунктов.

Некоторые швейцарцы выступают против изменений в законодательстве, опасаясь, что это будет означать, что Швейцария потеряет контроль над конечным пунктом назначения оружия.

Главные истории дня

Напомним: нейтралитет Швейцарии не всегда мешал ей продавать военную технику. Во время Второй мировой войны страна поставляла оружие и другие материалы нацистской Германии и фашистской Италии, а также предоставляла финансирование, которое напрямую способствовало военным усилиям стран Оси.

Как ранее писал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия за время полномасштабного вторжения получила не менее 110 000 швейцарских патронов, несмотря на санкции, действовавшие с 2014 года. Патроны поступали через Словению и Кыргызстан.