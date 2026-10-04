Швеция изменила концепцию реагирования авиации в случае нападения России: что предусматривает тактика

В Швеции утвердили новую концепцию ведения боевых действий национальными военно-воздушными силами. Она предусматривает нанесение авиаударов по тылу агрессора в случае нападения на страну.

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Шведская армия, как утвердждают представители военного командования, больше не намерена ограничиваться обороной, если Россия нападет на Швецию – получит удары вглубь своей территории. Подробности сообщает ERR.

Что известно

По словам руководителя Центра воздушных операций ВВС Швеции полковника Карла Бергквиста, согласно новой концепции ведения боевых действий шведские военные больше не будут ограничиваться лишь обороной.

Он подчеркнул, что в случае нападения России удары будут наноситься вглубь территории агрессора, концепция предусматривает такоже переход к наступательным действиям.

Центральным элементом в новой концепции определены многоцелевые истребители JAS 39 Gripen, которые оснащаются крылатыми ракетами Taurus KEPD. Дальность этих ракет составляет до 500 километров, и они предназначены для уничтожения хорошо защищенных наземных целей.

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Шведская армия может также получить на вооружение ракеты дальностью 2000 км – при том, что расстояние между Стокгольмом и Москвой составляет около 1200 км.

Кроме того, новая концепция ВВС Швеции предусматривает рассредоточение боевой авиации и использование автомобильных дорог для взлета и посадки боевых самолетов.

Швеция также планирует усилить свою противовоздушную оборону и разведывательные возможности с помощью спутников и беспилотных летательных аппаратов.

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