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Швеция впервые с 1960-х годов провела эвакуацию на острове Готланд: в чем причина

Надежда Данищук
Надежда Данищук
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Швеция впервые с 1960-х годов провела эвакуацию на острове Готланд: в чем причина
На Готланде отработали эвакуацию гражданских с острова. Источник: Getty Images

Швеция провела на острове Готланд масштабные учения по эвакуации гражданского населения, впервые с 1960-х годов отработав такие маневры. В учениях приняли участие сотни жителей острова, а их главной целью стала подготовка к худшему сценарию — возможному началу войны.

Об этом пишет польское издание RMF24. Учения прошли в среду, 7 октября.

В них приняли участие военные, полиция, Красный Крест и местные власти; учения охватили различные варианты развития кризисной ситуации, в частности эвакуацию наиболее уязвимых категорий населения и восстановление разрушенных транспортных сообщений.

Отработали эвакуацию гражданского населения

Сценарий предусматривал эвакуацию жителей. Во время учений особое внимание уделили эвакуации пожилых людей, детей и людей с инвалидностью. Организаторы пытались смоделировать максимально сложные условия, которые могут возникнуть во время масштабного кризиса.

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Один из сценариев предполагал повреждение дорог на острове и необходимость использования временных переправ. Для этого специально возвели 24-метровый мост, с помощью которого проверяли, насколько быстро в условиях чрезвычайной ситуации можно восстановить ключевое транспортное сообщение.

Таким образом, учения касались не только непосредственной эвакуации населения, но и способности острова поддерживать функционирование критически важной инфраструктуры после возможного повреждения транспортной сети.

На Готланде испытывали защиту от дронов

Эти учения не были просто стандартной "генеральной репетицией" эвакуации, они также предусматривали испытание современных технологий для защиты стратегических объектов, в частности с использованием опыта войны в Украине.

Так, на острове испытывали средства противодействия беспилотникам, в том числе специальные сетки, предназначенные для защиты стратегической инфраструктуры от атак с воздуха.

На учения неожиданно прибыла принцесса Виктория

Одной из неожиданностей для организаторов и волонтеров стало появление на учениях кронпринцессы Швеции Виктории. OBOZ.UA

Масштабные учения на Готланде демонстрируют, что Швеция рассматривает гражданскую готовность и защиту критически важной инфраструктуры как неотъемлемую часть подготовки к потенциальному кризису в сфере безопасности в Балтийском регионе.

Готланд имеет ключевое стратегическое значение

Несмотря на относительно небольшую численность населения, Готланд имеет важное военно-стратегическое значение. Остров расположен в центральной части Балтийского моря, и контроль над ним позволяет влиять на безопасность судоходства в регионе.

Швеция впервые с 1960-х годов провела эвакуацию на острове Готланд: в чем причина

Готланд расположен в центральной части Балтийского моря. Источник: Google Maps

От Готланда до российской Калининградской области — менее 300 километров. Поэтому защита острова имеет значение не только для самой Швеции, но и для безопасности всего Балтийского региона и восточного фланга НАТО.

Ещё в 2018 году Швеция восстановила на Готланде постоянный военный гарнизон. В настоящее время военное присутствие на острове расширяется, а на его севере создают резервный порт, который должен обеспечить альтернативные возможности для логистики в случае потери главного порта вблизи Висбю.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре Швеция начнет развертывание систем Patriot в восточной Польше, чтобы защитить логистический узел НАТО, через который поставляется оружие Украине. К операции будут привлечены около 100 военнослужащих шведского подразделения ПВО из Гальмстада.

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