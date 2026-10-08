Швеция впервые с 1960-х годов провела эвакуацию на острове Готланд: в чем причина

Швеция провела на острове Готланд масштабные учения по эвакуации гражданского населения, впервые с 1960-х годов отработав такие маневры. В учениях приняли участие сотни жителей острова, а их главной целью стала подготовка к худшему сценарию — возможному началу войны.

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Об этом пишет польское издание RMF24. Учения прошли в среду, 7 октября.

В них приняли участие военные, полиция, Красный Крест и местные власти; учения охватили различные варианты развития кризисной ситуации, в частности эвакуацию наиболее уязвимых категорий населения и восстановление разрушенных транспортных сообщений.

Отработали эвакуацию гражданского населения

Сценарий предусматривал эвакуацию жителей. Во время учений особое внимание уделили эвакуации пожилых людей, детей и людей с инвалидностью. Организаторы пытались смоделировать максимально сложные условия, которые могут возникнуть во время масштабного кризиса.

Один из сценариев предполагал повреждение дорог на острове и необходимость использования временных переправ. Для этого специально возвели 24-метровый мост, с помощью которого проверяли, насколько быстро в условиях чрезвычайной ситуации можно восстановить ключевое транспортное сообщение.

Таким образом, учения касались не только непосредственной эвакуации населения, но и способности острова поддерживать функционирование критически важной инфраструктуры после возможного повреждения транспортной сети.

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На Готланде испытывали защиту от дронов

Эти учения не были просто стандартной "генеральной репетицией" эвакуации, они также предусматривали испытание современных технологий для защиты стратегических объектов, в частности с использованием опыта войны в Украине.

Так, на острове испытывали средства противодействия беспилотникам, в том числе специальные сетки, предназначенные для защиты стратегической инфраструктуры от атак с воздуха.

На учения неожиданно прибыла принцесса Виктория

Одной из неожиданностей для организаторов и волонтеров стало появление на учениях кронпринцессы Швеции Виктории. OBOZ.UA

Главные истории дня

Масштабные учения на Готланде демонстрируют, что Швеция рассматривает гражданскую готовность и защиту критически важной инфраструктуры как неотъемлемую часть подготовки к потенциальному кризису в сфере безопасности в Балтийском регионе.

Готланд имеет ключевое стратегическое значение

Несмотря на относительно небольшую численность населения, Готланд имеет важное военно-стратегическое значение. Остров расположен в центральной части Балтийского моря, и контроль над ним позволяет влиять на безопасность судоходства в регионе.

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От Готланда до российской Калининградской области — менее 300 километров. Поэтому защита острова имеет значение не только для самой Швеции, но и для безопасности всего Балтийского региона и восточного фланга НАТО.

Ещё в 2018 году Швеция восстановила на Готланде постоянный военный гарнизон. В настоящее время военное присутствие на острове расширяется, а на его севере создают резервный порт, который должен обеспечить альтернативные возможности для логистики в случае потери главного порта вблизи Висбю.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре Швеция начнет развертывание систем Patriot в восточной Польше, чтобы защитить логистический узел НАТО, через который поставляется оружие Украине. К операции будут привлечены около 100 военнослужащих шведского подразделения ПВО из Гальмстада.