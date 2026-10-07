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Швеция развернет в Польше батареи Patriot для защиты логистического центра по поставкам оружия в Украину

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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Швеция развернет в Польше батареи Patriot для защиты логистического центра по поставкам оружия в Украину
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Источник: Кристин Олссон/Информационное агентство TT

В декабреШвеция начнет развертывание систем противовоздушной обороны Patriot в восточной Польше, чтобы защитить логистический узел НАТО, через который осуществляются поставки оружия в Украину. К операции будут привлечены около 100 военнослужащих шведского подразделения ПВО из Хальмстада.

Об этом 6 октября заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает Reuters. Он отметил, что Швеция заменит Нидерланды в операции по защите логистического центра НАТО в Польше.

Защита хаба

По словам Кристерссона, задача шведских истребителей Gripen и систем Patriot заключается в защите логистического узла НАТО в Польше, расположенного в районе аэропорта. Швеция на прошлой неделе уже объявила об отправке в Польшу истребителей Gripen для участия в миссии НАТО по контролю за воздушным пространством.

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Точное количество систем Patriot, которые Швеция направит в Польшу, правительство страны не назвало. В то же время известно, что для операции будет задействовано около 100 военнослужащих из состава подразделения ПВО в Гальмстаде.

В декабре шведские военные должны заменить нидерландских военнослужащих, которые в настоящее время обеспечивают поддержку этого направления.

Угроза атак

Решение Швеции было принято на фоне предупреждений Польши о возможных российских атаках. Премьер-министр Польши Дональд Туск в прошлом месяце заявил, ссылаясь на неназванные разведывательные службы, что Россия планирует гибридные атаки с применением беспилотников и ракет против стран, поддерживающих Украину.

Российский диктатор Путин на прошлой неделе заявил, что Москва якобы "не намерена нападать на кого-либо", но в случае агрессии против России у нее "не будет иного выбора, кроме как ответить".

Швеция при этом усиливает своё военное присутствие в Польше сразу по двум направлениям — с помощью истребителей Gripen и систем Patriot. Оба компонента должны использоваться для защиты логистического центра НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Люблинской области разместят одну из польских батарей ПВО Patriot, а в регионе планируют создать новые воинские подразделения, в частности бригаду беспилотных систем.

Также Польша готовит расширение военного присутствия в Люблине, Белограе и других населенных пунктах вблизи восточной границы, поскольку Люблинское воеводство вместе с Подкарпатьем чаще всего сталкивается с воздушными тревогами и угрозами, поэтому военное присутствие в этих регионах планируется усилить.

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