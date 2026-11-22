В Швеции уволили руководителя муниципалитета Йоккмокк Ларса Эрикссона после того, как всплыла информация о его работе в порноиндустрии. Местные власти опасались, что это может сделать чиновника уязвимым для шантажа со стороны иностранных государств, прежде всего России.

Видео дня

Об этом сообщает издание New York Post. По его данным, внимание к прошлому Эрикссона привлекли два откровенных видео, опубликованных в 2025 и 2026 годах, которые вновь появились в сети.

56-летний чиновник выступал под псевдонимом Ганс: он не только снимался в фильмах для взрослых, но и продюсировал их. Этим он занимался с 2018-го по 2022 год, причем как минимум в одной созданной им ленте появился в качестве актера.

13 октября Эрикссона отстранили от исполнения обязанностей, а руководство муниципалитетом временно передали другому должностному лицу. Однако уже через неделю его восстановили в должности, хотя и со значительно меньшими полномочиями: он больше не отвечал за кадровые вопросы, финансы и бюджет.

В итоге 3 ноября стороны договорились о прекращении трудовых отношений. Согласно условиям соглашения, бывший руководитель получил выходное пособие в размере семи месячных зарплат.

Особую обеспокоенность вызвало стратегическое значение Йоккмокка. Муниципалитет расположен в шведской части Полярного круга, где сосредоточены объекты гидроэнергетической инфраструктуры и находится военная авиабаза страны.

"Сам по себе муниципалитет представляет значительный интерес для иностранных государств, прежде всего я имею в виду Россию. Наличие такого фактора уязвимости в муниципалитете, имеющем важное значение с точки зрения политики безопасности, – не лучшая ситуация. Муниципалитету придется устранить эту проблему", – сказал профессор Уппсальского университета Олле Лундин.

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Сам Эрикссон заверил, что его работа в порноиндустрии не совпадала с периодами пребывания на государственных должностях. Он также утверждал, что не контролировал публикацию видео продюсерской компанией, в том числе и после того, как прекратил сотрудничество с индустрией.

"Учитывая, что речь идет о законной, хотя и табуированной деятельности, которая прекратилась более чем за два года до того, как я получил право занимать должность в муниципалитете, мне трудно понять, как это могло на что-то повлиять", – отметил он.

Главные истории дня

Ранее Эрикссон был депутатом шведского парламента – Риксдага. С октября 2012 года по март 2018-го он представлял округ Вестманланд от Социал-демократической партии.

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