В США арестовали гражданина России Игоря Дью, которого подозревают в шпионаже за американской технологической и оборонной компанией, помогающей Украине. По версии следствия, мужчина собирал конфиденциальную информацию о предприятии и его сотрудниках, действуя в интересах российских властей.

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Россиянину предъявили обвинения в деятельности в пользу иностранного правительства, преследовании людей и мошенничестве с документами. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США. По данным Financial Times, объектом его деятельности могла быть американская компания Palantir, хотя официально ее название не раскрывают.

Как россиянин собирал информацию об оборонной компании

Согласно материалам дела, Игорь Дью незаконно попал на территорию США в июне 2026 года после вербовки через Telegram. Сначала он отправился из России в Стамбул, откуда добрался до Мексики. Там его встретил человек, который помог ему пересечь американскую границу.

Следователи утверждают, что кураторы поручили мужчине собирать сведения о калифорнийской компании, которая поставляет Украине вооружение. Свои действия он должен был осуществлять в интересах России, которая продолжает войну против Украины.

По указанию сообщников подозреваемый посещал кофейню неподалеку от офиса предприятия в Пало-Альто. Там он пытался установить личности сотрудников и незаметно фотографировать экраны их ноутбуков во время работы.

Кроме того, Дью разыскивал домашние адреса сотрудников, в том числе одного из руководителей компании, и собирал сведения об их частной жизни.

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Во время обыска правоохранители изъяли около 18 тысяч долларов наличными, телефоны, ноутбуки, сетевое оборудование и записи с персональными данными сотрудников.

Среди найденного был блокнот с десятью адресами, значительная часть которых принадлежала сотрудникам компании. Также следователи обнаружили подробные досье как минимум на трех человек.

В документах содержались сведения о членах семей, образовании, профессиональной деятельности, а также оценки личных сильных и слабых сторон сотрудников.

Преследование сотрудницы и поддельные документы

Отдельный эпизод дела касается преследования одной из сотрудниц компании. По версии обвинения, россиянин ехал за ее автомобилем почти 50 километров – от офиса в Пало-Альто в направлении Сан-Франциско.

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Женщина пыталась оторваться от преследователя, меняя маршрут и сворачивая на второстепенные дороги. Однако Дью продолжал ехать за ней, нарушая правила дорожного движения, в частности проезжая на красный свет.

Опасаясь за свою безопасность, сотрудница позвонила в службу 911. По рекомендации правоохранителей она направилась в полицейский участок, после чего преследование прекратилось.

Также агенты ФБР обнаружили документы, которые, по данным следствия, россиянин планировал использовать, чтобы выдавать себя за гражданина США.

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Правоохранители перехватили две международные посылки, в которых находились поддельное калифорнийское удостоверение личности, карточка социального страхования и измененный американский паспорт на имя Гью Лендри Джонса.

Как выяснили следователи, паспорт изначально был настоящим и принадлежал другому человеку, однако позднее в нем заменили фотографию и персональные данные.

Что грозит задержанному россиянину

Заместитель директора отдела контрразведки и шпионажа ФБР Роман Рожавский заявил, что Игоря Дью, вероятно, завербовали, финансировали и координировали представители российской власти.

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По словам чиновника, Москва может привлекать тайных агентов и криминальных посредников, чтобы получить преимущество в войне против Украины. В то же время такие методы не освобождают причастных от ответственности.

Прокурор США по Северному округу Калифорнии Крейг Миссакиан подчеркнул, что американские власти не позволят иностранным государствам использовать Кремниевую долину для проведения разведывательных операций.

Игорь Дью впервые предстал перед судом 2 ноября 2026 года и с тех пор находится под стражей. Следующее заседание федерального суда запланировано на 24 ноября.

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По отдельным пунктам обвинения россиянину грозит:

До 10 лет тюрьмы за деятельность в качестве агента иностранного правительства, штраф до 250 тысяч долларов и три года надзора после освобождения.

До 5 лет лишения свободы за сговор с целью действовать в качестве иностранного агента и преследование, штраф до 250 тысяч долларов и три года надзора.

До одного года тюрьмы за мошенничество с документами, штраф до 100 тысяч долларов и один год надзора.

В Министерстве юстиции США подчеркнули, что все выдвинутые обвинения на данный момент являются утверждениями стороны обвинения. Игорь Дью считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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Напомним, в Польше передали в суд дело гражданина Украины, которого обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой. По версии следствия, мужчина помогал еще двум украинцам готовить диверсии на железнодорожной инфраструктуре осенью 2025 года.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа в Германии задержали 24-летнего украинца, который, по данным следствия, оборудовал тайник с оружием неподалеку от Берлина по указанию российских спецслужб. Также его могли привлечь к подготовке диверсий в Европе.