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Шпионский скандал в Nvidia: деловую партнершу руководителя подозревают в передаче Китаю данных о передовых чипах

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia Corp., на конференции в Берлине (Германия). 21 октября 2026 года. Источник: Alex Kraus / Bloomberg via Getty Images

Китай мог получить чувствительную информацию о передовых чипах американской компании Nvidia. В утечке данных подозревают Элис Хуанг, также известную как Хуан Ле, бывшего топ-менеджера сингапурской технологической компании Megaspeed International, которая сотрудничала с Nvidia и была деловым партнером ее генерального директора Дженсена Хуанга.

Возможную передачу информации уже расследуют в США, Сингапуре и Тайване, сообщает The Wall Street Journal. Вероятно, женщина информировала китайское правительство о внутренних процессах компании во время сотрудничества с Nvidia в строительстве центров обработки данных в Азии.

Спецслужбы КНР могли завербовать ее, воспользовавшись ее доверительными отношениями с Хуангом. Отмечается, что гражданка Китая Элис Хуанг не является родственницей генерального директора Nvidia.

Власти Сингапура, где базируется Megaspeed, а также Тайваня отдельно расследуют связи Элис с Пекином. Это началось не позднее 2024 года. Источники WSJ утверждают, что спецслужбы даже следили за женщиной.

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В какой-то момент Элис Хуан на некоторое время исчезла в Китае, сообщили источники. Не удалось установить, где она сейчас и по-прежнему ли занимает руководящую должность в Megaspeed International. Журналисты пытались связаться с ней и получить комментарии, но эти попытки оказались безуспешными.

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло эти обвинения. Представители Пекина утверждают, что они против распространения "китайского шпионского нарратива", а технологическое развитие страны основано на "независимых инновациях".

"Мы уверены, что если правительство США сочтет, что какое-либо лицо представляет угрозу для американской промышленности, оно сообщит нам об этом", – заявил представитель Nvidia, добавив, что взаимодействие Дженсена Хуанга с Элис Хуан "не является необычным или неожиданным", учитывая их совместную работу.

Как ранее писал OBOZ.UA, китайские и американские инженеры-ученые из Чжэцзянской лаборатории и Университета штата Огайо соответственно разработали технологию, которая позволяет передавать запахи через интернет-сети. Это – система Scentronic, которая с помощью искусственного интеллекта распознает ароматы и отправляет цифровой сигнал специальному устройству, воспроизводящему соответствующий запах. Пока разработка способна работать лишь с пятью ароматами, однако она уже портативна.

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