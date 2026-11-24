Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября представил проект новой Конституции страны. Он заявил, что после ее принятия Армения подпишет и ратифицирует мирное соглашение с Азербайджаном, а также сможет обеспечить длительный мир между государствами.

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Об обнародовании документа сообщает APA со ссылкой на армянские СМИ. Также об обещании Пашиняна заключить мирное соглашение после принятия нового Основного закона пишут местные медиа. В обращении к гражданам премьер заявил, что ставит на карту в этом вопросе "весь свой моральный, политический и человеческий авторитет".

Предпосылки мира

Главное изменение в новом проекте касается его преамбулы. В ней больше нет ссылки на Декларацию независимости Армении от 23 августа 1990 года, в которой упоминается решение 1989 года об объединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Именно эта норма стала одним из главных камней преткновения в отношениях Еревана и Баку. Азербайджан требует изменить Конституцию Армении, считая упоминание Декларации независимости подтверждением территориальных претензий на его территорию. От устранения этого противоречия зависит подписание окончательного мирного соглашения.

В то же время история конфликта вокруг Карабаха имеет большое значение для понимания нынешних договоренностей. После первой Карабахской войны 1988–1994 годов армянские и карабахские силы установили контроль над большей частью Нагорного Карабаха и несколькими прилегающими районами Азербайджана. По данным Исследовательской службы Конгресса США, речь шла примерно о 14% территории страны. Резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года требовали вывода оккупационных сил с азербайджанских территорий.

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Этот аспект имеет определенную параллель с украинским опытом российской оккупации Крыма и части Донбасса. В обоих случаях речь шла о захвате территорий международно признанного государства и попытках закрепить контроль над ними. В то же время исторические обстоятельства двух конфликтов различаются.

Политическая ставка Пашиняна

Во время обсуждения конституционных изменений Пашинян предложил вынести новый Основной закон на общенациональный референдум. Он также озвучил собственные политические обязательства в зависимости от результатов голосования.

Главные истории дня

Если граждане отклонят проект Конституции, премьер пообещал уйти в отставку. Если же документ получит поддержку, он не будет баллотироваться на пост главы правительства на следующих парламентских выборах.

В то же время для проведения референдума еще необходимо получить поддержку парламента. По информации Reuters, правящей партии "Гражданский договор" не хватает шести голосов для необходимого конституционного большинства. Дата возможного референдума пока не определена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Азербайджан вернул контроль над Нагорным Карабахом в сентябре 2023 года после военной операции. Тогда большинство из примерно 120 тысяч этнических армян, проживавших в регионе, выехали в Армению.