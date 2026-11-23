Президент США Дональд Трамп обвинил демократов и Иран в попытках удерживать высокие цены на нефть, а также заявил об усилении иранских атак после промежуточных выборов. Американский лидер заверил, что не позволит оппонентам ослабить страну.

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Также чиновник подчеркнул, что США в конечном итоге победят. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что ранее предсказал последствия победы демократов на промежуточных выборах 3 ноября. Ведь он ожидал падения фондовых рынков и активизации Ирана, и оба прогноза якобы сбылись.

Трамп утверждает, что за последнюю неделю Иран запустил больше беспилотников и ракет, чем за любой другой период в течение предыдущего года. При этом он заверил, что все эти средства поражения были перехвачены и не нанесли ущерба.

Трамп также заявил, что демократы и Иран якобы приложили значительные усилия, чтобы как можно дольше сохранять высокие цены на нефть. После выборов стоимость энергоносителей снизилась до рекордного уровня, а избиратели, по его мнению, не учли этого перед голосованием.

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"Иранские лидеры считают демократов слабыми, неэффективными и теми, кто разрушает страну, но я не позволю этому случиться!", – написал американский президент.

Он также заявил, что Исламская Республика якобы убила 81 тысячу протестующих, и использовал это как аргумент в пользу своей критики иранского руководства.

"В конечном счете Америка победит!", – подытожил Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что для президента США Дональда Трампа неважно, какая именно была власть в Иране, и какой будет. Все последние шаги нынешнего главы Белого дома в отношении этой исламской страны были направлены лишь на одно – получить "сделку, которая будет действовать" достаточно долго, независимо от того, кто будет президентом в США и какой будет власть в Иране.

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