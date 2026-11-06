"Ежедневно молюсь за вас": патриарх Иерусалима Феофил II приехал к Путину и назвал войну в Украине "ситуацией вдоль границы РФ"

Иерусалимский патриарх Феофил III во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным предложил свое посредничество в переговорах между Украиной и РФ. В то же время, говоря о российской агрессии, он использовал формулировку о "ситуации вдоль западной границы", России, фактически не назвав войну войной.

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Об этом сообщает российское СМИ "Интерфакс". Феофил III прибыл в Россию 5 ноября и провел встречу с Путиным в Кремле.

Во время разговора патриарх заявил, что знает о предложениях по переговорам относительно войны против Украины, и предложил присоединиться к этому процессу.

"Я знаю, что есть предложения по переговорам относительно ситуации, которая продолжается вдоль вашей западной границы", – сказал он.

Его посредничество могло бы помочь поддерживать "диалог между братьями, которые разделяют нашу общую веру".

Кроме этого, патриарх выразил восхищение российским лидером и заявил, что молится за него.

"Я лично вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за ваше здоровье, чтобы Господь просветил и вдохновил вас на решение всех задач, которые стоят перед вами", – обратился он к Путину.

Также Феофил III поблагодарил главу Кремля за поддержку христиан на Ближнем Востоке и подчеркнул особые связи между Россией и Иерусалимской православной церковью.

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В свою очередь, Путин вручил патриарху орден Дружбы. Как заявили в Кремле, награду присудили за "значительный вклад в укрепление сотрудничества и духовных связей с Россией".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает иерусалимского патриарха Феофила III как потенциального посредника в переговорах между Украиной и Россией. Возможность его привлечения обсудили во время встречи в Белом доме.

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