Чтобы не зависеть от арабских партий: в Израиле рассматривают возможность прямых выборов премьер-министра

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Польская оппозиция требует отставки правительства Туска: кого хотят назначить на его местоПольская оппозиция требует отставки правительства Туска: кого хотят назначить на его местоЗеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробностиЗеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробностиАлександр Стубб"Ни шагу назад": Стубб рассказал, какие два послания передал Путину от Зеленского"Новых крылатых ракет не будет": в Fire Point заявили о решении сосредоточиться на баллистике"Новых крылатых ракет не будет": в Fire Point заявили о решении сосредоточиться на баллистике"Хотела, чтобы Украина пришла в Олешки": спасенные из оккупации украинцы поделились первыми впечатлениями. Видео"Хотела, чтобы Украина пришла в Олешки": спасенные из оккупации украинцы поделились первыми впечатлениями. ВидеоСвитолина впервые показала себя после развода с Монфисом. ФотоСвитолина впервые показала себя после развода с Монфисом. ФотоСамая сексуальная волейболистка планеты разделась на Багамах и поразила соцсети. ФотофактСамая сексуальная волейболистка планеты разделась на Багамах и поразила соцсети. ФотофактИллюстрация - отключение электроэнергии в УкраинеЭнергетики объявили график отключений на 1 ноября: где не будет света в воскресенье"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. Видео"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. ВидеоДженсен ХуангШпионский скандал в Nvidia: деловую партнершу руководителя подозревают в передаче Китаю данных о передовых чипах
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Чтобы не зависеть от арабских партий: в Израиле рассматривают возможность прямых выборов премьер-министра

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
723
Беньямин Нетаньяху
Действующий премьер Беньямин Нетаньяху. Иллюстративное фото

Израильская оппозиция рассматривает изменение законодательства, чтобы позволить избирателям напрямую выбирать премьер-министра отдельно от правительства. Сейчас в Израиле премьер-министра назначают с помощью парламентской процедуры: каждая избранная в Кнессет политсила рекомендует президенту кандидатуру, которую она поддерживает, после чего президент официально поручает конкретному лицу – обычно лидеру партии, набравшей наибольшее число мандатов или имеющей лучшие шансы сформировать большинство – сформировать правительство.

После выборов, состоявшихся во вторник, 27 октября, ни блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни его оппоненты не получили большинства в Кнессете. Поэтому прямое голосование граждан могло бы стать выходом из политического тупика, пишет The Times of Israel.

Эту инициативу может выдвинуть так называемый блок анти-Нетаньяху. Это неформальное политическое объединение, общей целью которого является отстранение нынешнего главы правительства от должности.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
16,8 т.
На выборах в США рекордное число людей проголосовало досрочно: что известно о результатах
16,8 т.
На выборах в США рекордное число людей проголосовало досрочно: что известно о результатах
Даниил БорщДаниил Борщ
5,5 т.
Под крики "Позор": отстраненный глава Конституционного трибунала Польши заявил о "госперевороте"
5,5 т.
Под крики "Позор": отстраненный глава Конституционного трибунала Польши заявил о "госперевороте"
Олег МаруховскийОлег Маруховский
4,2 т.
Может ли Дональд Трамп отменить санкции против России: анализ американского законодательства
4,2 т.
Может ли Дональд Трамп отменить санкции против России: анализ американского законодательства

Политики считают, что так можно будет сформировать правительство меньшинства, не полагаясь на поддержку арабских партий.

Отметим, что сам Нетаньяху выдвинул аналогичное предложение после неубедительных выборов в марте 2021 года, после того как его собственные усилия по созданию коалиции зашли в тупик.

Введение прямых выборов премьера потребует внесения изменений в закон и поддержки как минимум 61 члена Кнессета из 120.

Как писал OBOZ.UA, по результатам подсчета бюллетеней 27 октября пропрезидентский блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху получил 53 места в Кнессете, а блок его оппонента Гади Айзенкота – 48, тогда как для большинства нужен как минимум 61 мандат.

Похожие темы
ИзраильполитикавыборыБиньямин НетаньяхуБиньямин Нетаньяху
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!