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"Чтобы быть свободным, нужно вселять страх": Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Фото и видео

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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"Чтобы быть свободным, нужно вселять страх": Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Фото и видео
Макрон заявил о силе французского сдерживания

Франция провела первое испытание новой стратегической баллистической ракеты морского базирования M51.3. Ракету без ядерной боеголовки запустили с атомной подводной лодки "Le Vigilant" у побережья департамента Финистер.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для свободы нужно вселять страх, а для этого — быть могущественным. Об этом сообщил сам Макрон, а также пишет Le Parisien.

Как прошло испытание M51.3

Ракету M51.3, третью модификацию стратегической баллистической ракеты морского базирования M51, запустили с подводной лодки "Le Vigilant" в рамках операции SMERTRIOS.

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Целью испытания было проверить способность подводной лодки применять ракету M51 после периодического простоя для технического обслуживания и ремонта.

Ракета не имела ядерной боеголовки и упала в Северную Атлантику в нескольких сотнях километров от любой береговой линии. Власти Франции отслеживали ракету на протяжении всего полёта.

Макрон заявил о силе французского сдерживания

Макрон наблюдал за запуском с борта фрегата "Овернь".

"Этот технический успех является еще одним доказательством надежности нашего сдерживающего потенциала, чья дальнейшая жизнеспособность гарантирована", — заявил французский президент.

Он также отметил: "Чтобы быть свободным, нужно вселять страх. А чтобы вселять страх, нужно быть могущественным".

Макрон поздравил всех, кто принял участие в испытании, и подчеркнул, что лишь единицы государств обладают таким уровнем компетенций.

''Чтобы быть свободным, нужно вселять страх'': Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Фото и видео

Макрон заявил о силе французского сдерживания. Источник: Скриншот

''Чтобы быть свободным, нужно вселять страх'': Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Фото и видео

Макрон заявил о силе французского сдерживания. Источник: Скриншот

Испытания прошли на фоне напряженности в Европе

Запуск состоялся на фоне обострения напряженности в Европе. Макрон ранее предупреждал об изменении характера "российской агрессии и угроз" в отношении европейских стран после серии "гибридных" атак, которые приписывают Москве.

Он также заявлял, что эти атаки "не останутся без ответа".

В этом году французский президент предложил европейцам присоединиться к "передовой" системе ядерного сдерживания, разработанной на основе его новой доктрины.

''Чтобы быть свободным, нужно вселять страх'': Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Фото и видео

Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Источник: x.com/InfosFrancaises

Франция модернизирует ядерное сдерживание

Новую версию межконтинентальных баллистических ракет, размещенных на французских подводных лодках, страна приняла на вооружение год назад. Это назвали "важным шагом в модернизации океанической составляющей французского ядерного сдерживания".

Макрон также заявил, что через десять лет бюджет французских вооружённых сил удвоится. В настоящее время ведётся строительство будущих стратегических подводных лодок.

В этом году Франция также запустила программу создания гиперзвуковых маневренных стратегических ракет, которыми будет оснащен воздушный компонент сил сдерживания.

"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас и будут защищать и впредь", — заявил Макрон.

''Чтобы быть свободным, нужно вселять страх'': Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Фото и видео

Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Источник: x.com/InfosFrancaises

''Чтобы быть свободным, нужно вселять страх'': Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Фото и видео

Франция провела испытания новой ядерной ракеты M51.3. Источник: x.com/InfosFrancaises

Как сообщал OBOZ.UA, Франция приступила к подготовке первых украинских пилотов для полетов на истребителях Rafale. Обучение проходит на фоне переговоров между Парижем и Киевом о возможной передаче Украине французских самолетов.

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