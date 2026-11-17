Уровень поддержки президента США Дональда Трампа остается близким к самой низкой отметке за время его президентства. После поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс его деятельность одобряют лишь 32% американцев.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованные 16 ноября. Исследование показало, что рейтинг американского лидера почти не изменился за последний месяц на фоне недовольства войной против Ирана и ее экономическими последствиями.

Как изменился рейтинг Трампа

Согласно результатам четырехдневного опроса, 32% граждан США положительно оценивают работу Трампа на посту президента. Этот показатель остается практически неизменным на протяжении четырех исследований Reuters/Ipsos подряд.

В середине октября уровень одобрения американского лидера опустился до 31%, что стало самым низким показателем за время его президентства.

Одной из причин падения популярности Трампа в этом году стала война США против Ирана, которая негативно сказалась на финансовом положении американцев. В частности, боевые действия вызвали резкое подорожание топлива, усилив экономическое недовольство населения.

Эти обстоятельства также повлияли на результаты промежуточных выборов 3 ноября, по итогам которых Республиканская партия потеряла контроль над Конгрессом. При этом лишь 31% опрошенных американцев поддерживают войну против Ирана.

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Что происходит с поддержкой демократов

Опрос также выявил рост недовольства руководством Демократической партии. В частности, у лидера демократов в Сенате Чака Шумера больше противников, чем сторонников среди однопартийцев.

Положительно его деятельность оценивают 34% демократов, тогда как 43% высказывают негативное отношение. Еще 22% респондентов отметили, что никогда не слышали об этом политике.

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Для сравнения, в феврале Шумера поддерживали 38% демократов, а негативно оценивали 37%.

Накануне выборов лидера фракции сенатор столкнулся с конкуренцией со стороны представителя Мэриленда Криса Ван Холлена. Последний занимает более жесткую позицию в отношении действий Израиля в секторе Газа и допускает необходимость ограничения отдельных поставок американского вооружения.

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Шумер также критиковал израильские военные операции, однако выступал против введения ограничений на продажу оружия союзнику США. Разногласия по поводу войны в Газе углубили противоречия внутри Демократической партии.

В то же время лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис пользуется большей поддержкой однопартийцев. Положительно к нему относятся 40% демократов, отрицательно – 29%, а еще 29% заявили, что не знают этого политика.

Напротив, среди республиканцев наблюдается значительно большая сплоченность вокруг партийного руководства. Трампа поддерживают 75% сторонников Республиканской партии, а вице-президента Джей Ди Вэнса – 77%.

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Отмечается, что в январе демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса США.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн среди 1521 совершеннолетнего американца. Статистическая погрешность исследования составляет примерно 3 процентных пункта.

Напомним, в сентябре рейтинг Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня. По результатам опроса Focaldata, его деятельность одобряли лишь 33% зарегистрированных избирателей. Основными причинами недовольства стали экономические проблемы и ухудшение финансового положения американцев.

Как писал OBOZ.UA, накануне промежуточных выборов Трамп объявил о масштабных выплатах американцам на 2,35 млрд долларов. Такое решение приняли на фоне падения рейтинга президента.