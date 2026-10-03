Саудовская Аравия планирует наступление на хуситов, чтобы деблокировать Красное море – Reuters

Саудовская Аравия планирует провести наступательную операцию против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Среди вариантов, которые рассматривает Эр-Рияд, – наступательные действия вдоль побережья с целью обеспечения безопасности морского пути через Красное море или наступление на нескольких фронтах.

Видео дня

Об этом пишет Reuters со ссылкой на региональных и западных чиновников. Операцию намерены начать в ближайшие недели. Она будет проводиться под руководством йеменских сухопутных сил, находящихся под контролем Эр-Рияда, и поддерживаться саудовскими авиаударами.

Хотя США уже предоставляют разведывательные данные для поддержки операций Эр-Рияда в Йемене, а некоторые страны Ближнего Востока и Европы предоставляют королевству преимущественно оборонную военную помощь, ожидается, что союзники Саудовской Аравии не будут принимать непосредственного участия в боевых операциях.

Шесть человек, осведомленных о подготовке Саудовской Аравии, не смогли назвать точные сроки начала наступления: их оценки колебались от "в течение недели" до "после промежуточных выборов в США в начале ноября".

Ключевой целью запланированного наступления является возвращение территорий, быстро захваченных хуситами в прошлом месяце, когда они продвинулись вдоль побережья и взяли под контроль пролив Баб-эль-Мандеб.

"По словам чиновников из стран Персидского залива и Йемена, саудовцы рассматривают два возможных варианта наступления: либо узконаправленную атаку на район вокруг Баб-эль-Мандеб, либо более масштабное наступление, которое также будет включать другие синхронизированные атаки на нескольких фронтах по всему Йемену – в провинциях Аль-Байда, Мариб, Таиз и Аль-Джауф", – говорится в статье.

РЕКЛАМА

По словам чиновников, для наступательной операции может быть мобилизовано более 100 000 йеменских военнослужащих, в зависимости от ее масштабов.

Напомним: Саудовская Аравия вступила в гражданскую войну в соседнем Йемене в 2015 году во главе арабской коалиции в поддержку международно признанного правительства, которое хуситы вытеснили из столицы Саны.

Стороны в основном соблюдали перемирие, заключенное в 2022 году, вплоть до этого года, когда хуситы начали ракетные и дронные атаки на саудовские суда и нефтяную инфраструктуру – это стало следствием войны с Ираном.

Главные истории дня

Западные дипломаты и чиновники стран Персидского залива заявили: Эр-Рияд пришел к выводу, что не может начинать новые мирные переговоры с хуситами в Йемене, пока боевики контролируют Баб-эль-Мандеб, что дает им значительное влияние на ситуацию в мире.

Что происходит в Красном море

11 сентября йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе на юге Красного моря. Правительственные силы Йемена покинули остров, а боевики также установили контроль над прибрежным городом Дхубаб на материке.

РЕКЛАМА

Перим расположен в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Аденским заливом. Контроль над островом укрепляет позиции хуситов на одном из ключевых морских маршрутов мира, который приобрел особое стратегическое значение после блокады Ормузского пролива.

Контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом может стать более мощным рычагом влияния, чем даже блокировка Ормузского пролива. Ведь через него проходит примерно 15% мирового трафика морских перевозок и до трети – контейнерных.

Действия хуситов укрепляют позиции Ирана, но они преследуют и собственные цели, рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Как сообщал OBOZ.UA, США перебросили две дополнительные батареи Patriot в Саудовскую Аравию и Катар для усиления противовоздушной обороны. Комплексы должны защищать ключевые нефтегазовые объекты стран на случай возобновления масштабных боевых действий против Ирана.