У Саудовской Аравии более 100 пусковых установок Patriot, но ее "прикрывает" Египет: в чем причина

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютВ Одессе в результате атаки РФ погибли два человека, есть пострадавшие: очевидцы рассказали о трагедии. Фото и видеоВ Одессе в результате атаки РФ погибли два человека, есть пострадавшие: очевидцы рассказали о трагедии. Фото и видеоЧеркасский, ТрифоноваСкандального таможенника восстановили в должности и постановили вернуть ему более 2 млн грн: что известно о его состоянии и судьях, которые вынесли решениеДрон попал прямо в палату: последствия удара РФ по больнице в центре Киева. Фото и видеоДрон попал прямо в палату: последствия удара РФ по больнице в центре Киева. Фото и видеоВ Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробностиВ Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробностиКонфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с ЯнуковичемКонфликт Астафьевой и Сумской: звезда Playboy ответила народной артистке, которая сравнила ее с ЯнуковичемСупряга и Литвин поженилисьЗвездный игрок "Динамо", которого называли новым Шевченко, женился на "Мисс Земля Украина-2021". ФотоВ Украине резко переписали курс доллараСдать доллары в обменники можно по новому курсу: сколько стоит валюта 13 ноябряНацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайномНацбанк "выдает" украинцам золотые 100 грн со специальным дизайном: как выглядят
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

У Саудовской Аравии более 100 пусковых установок Patriot, но ее "прикрывает" Египет: в чем причина

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,0 т.
У Саудовской Аравии более 100 пусковых установок Patriot, но ее "прикрывает" Египет: в чем причина
Саудовской Аравии все равно понадобятся ракеты для Patriot

Саудовская Аравия имеет один из крупнейших в мире парков зенитно-ракетных комплексов Patriot – в ее распоряжении находятся 108 пусковых установок. Однако на фоне общемирового дефицита ракет для этих систем страна, похоже, вынуждена искать альтернативные способы защиты своего воздушного пространства.

Одним из таких решений стало привлечение египетских военных, которые уже несколько месяцев находятся на территории Саудовской Аравии и выполняют оборонные задачи. Об этом пишет издание Defense Arabic.

Египетские военные обеспечивают ПВО Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Египта Абдель-Ати во время выступления для France24 9 ноября 2026 года подтвердил, что военнослужащие его страны уже несколько месяцев находятся в Саудовской Аравии. По его словам, они выполняют исключительно оборонные задачи, в частности участвуют в обеспечении противовоздушной обороны.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
4,3 т.
Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Видео
4,3 т.
Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Видео
Дарья ДуроваДарья Дурова
2,4 т.
Руководил организованной преступной группой: в Румынии экс-кандидату в президенты Джорджеску предъявили обвинение
2,4 т.
Руководил организованной преступной группой: в Румынии экс-кандидату в президенты Джорджеску предъявили обвинение
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
690
Румыния следом за Польшей хочет увеличить контингент США на фоне угроз со стороны России – FT
690
Румыния следом за Польшей хочет увеличить контингент США на фоне угроз со стороны России – FT

Как отмечают в Defense Arabic, Египет исходит из того, что безопасность Саудовской Аравии непосредственно влияет на стабильность всего региона. Поэтому защиту страны от йеменских хуситов рассматривают как общее дело.

В то же время официальный Каир не хочет усиливать эскалацию. Именно поэтому египетский военный контингент не привлечен к наступательным операциям.

Какие системы ПВО могут использовать египетские военные

По предположению авторов Defense Arabic, для защиты Саудовской Аравии египетские военные могут использовать не только немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и С-300ВМ "Антей-2500", но и системы "Бук" и "Тор" советского и российского производства.

В Defense Express добавляют, что, согласно данным из открытых источников, Египет может иметь на вооружении:

  • 18 пусковых установок к С-300ВМ;
  • не менее шести пусковых установок к IRIS-T;
  • 40 пусковых установок к ЗРК "Бук" различных модификаций;
  • около 20 комплексов "Тор" различных модификаций.
  • С-300ВМ "Антей-2500" имеет заявленную возможность перехватывать баллистические цели.

Саудовской Аравии все равно понадобятся ракеты для Patriot

Несмотря на помощь Египта, Саудовская Аравия, вероятно, продолжит претендовать на поставки ракет для американских ЗРК Patriot. В Defense Express предполагают, что, даже имея дополнительного союзника для обеспечения противовоздушной обороны, страна как традиционный партнер США будет стремиться получить свою долю ракет на фоне их глобального дефицита.

Как сообщал , в воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Саудовскую Аравию готовятся отправить бойцов из Сирии. Такое решение Дамаск принял на фоне обострения боев в Йемене. Войска планируют разместить у йеменской границы, чтобы при необходимости помочь Эр-Рияду в борьбе с хуситами.

Похожие темы
PatriotСаудовская АравияЕгипет
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!