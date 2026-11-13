У Саудовской Аравии более 100 пусковых установок Patriot, но ее "прикрывает" Египет: в чем причина

Саудовская Аравия имеет один из крупнейших в мире парков зенитно-ракетных комплексов Patriot – в ее распоряжении находятся 108 пусковых установок. Однако на фоне общемирового дефицита ракет для этих систем страна, похоже, вынуждена искать альтернативные способы защиты своего воздушного пространства.

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Одним из таких решений стало привлечение египетских военных, которые уже несколько месяцев находятся на территории Саудовской Аравии и выполняют оборонные задачи. Об этом пишет издание Defense Arabic.

Египетские военные обеспечивают ПВО Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Египта Абдель-Ати во время выступления для France24 9 ноября 2026 года подтвердил, что военнослужащие его страны уже несколько месяцев находятся в Саудовской Аравии. По его словам, они выполняют исключительно оборонные задачи, в частности участвуют в обеспечении противовоздушной обороны.

Как отмечают в Defense Arabic, Египет исходит из того, что безопасность Саудовской Аравии непосредственно влияет на стабильность всего региона. Поэтому защиту страны от йеменских хуситов рассматривают как общее дело.

В то же время официальный Каир не хочет усиливать эскалацию. Именно поэтому египетский военный контингент не привлечен к наступательным операциям.

Какие системы ПВО могут использовать египетские военные

По предположению авторов Defense Arabic, для защиты Саудовской Аравии египетские военные могут использовать не только немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и С-300ВМ "Антей-2500", но и системы "Бук" и "Тор" советского и российского производства.

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В Defense Express добавляют, что, согласно данным из открытых источников, Египет может иметь на вооружении:

18 пусковых установок к С-300ВМ;

не менее шести пусковых установок к IRIS-T;

40 пусковых установок к ЗРК "Бук" различных модификаций;

около 20 комплексов "Тор" различных модификаций.

С-300ВМ "Антей-2500" имеет заявленную возможность перехватывать баллистические цели.

Саудовской Аравии все равно понадобятся ракеты для Patriot

Несмотря на помощь Египта, Саудовская Аравия, вероятно, продолжит претендовать на поставки ракет для американских ЗРК Patriot. В Defense Express предполагают, что, даже имея дополнительного союзника для обеспечения противовоздушной обороны, страна как традиционный партнер США будет стремиться получить свою долю ракет на фоне их глобального дефицита.

Главные истории дня

Как сообщал , в воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что в Саудовскую Аравию готовятся отправить бойцов из Сирии. Такое решение Дамаск принял на фоне обострения боев в Йемене. Войска планируют разместить у йеменской границы, чтобы при необходимости помочь Эр-Рияду в борьбе с хуситами.