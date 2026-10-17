Румынские F-16 сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны – Минобороны

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"...И я не шучу". Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в "Реале""...И я не шучу". Моуриньо сказал, что происходит с футболистом сборной Украины в "Реале""Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видео"С приезжими гастролерами разберемся": в Киеве провалился митинг с требованием отставки Кличко. Фото и видеоВ Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по УкраинеВ Молдове подсчитали ущерб от загрязнения Днестра в результате российских ударов по УкраинеРоссийские оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении: что известноРоссийские оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Гуляйпольском направлении: что известно"Нужно мыслить критически": в ВСУ раскрыли планы армии РФ по захвату Орехова до конца октября"Нужно мыслить критически": в ВСУ раскрыли планы армии РФ по захвату Орехова до конца октябряРоссия планирует сделать все крупные города Украины непригодными для жизни людей – The GuardianРоссия планирует сделать все крупные города Украины непригодными для жизни людей – The GuardianИллюстрация — электроэнергия, ЛЭПДо 1 млрд грн в месяц: Бойко назвал темпы роста задолженности на балансирующем рынкеНе в октябре? Мадьяр выступил с заявлением о возможном визите Зеленского в БудапештНе в октябре? Мадьяр выступил с заявлением о возможном визите Зеленского в Будапешт"У Ковтуна остался год, а потом его будут бить..." Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики"У Ковтуна остался год, а потом его будут бить..." Тренер сборной Украины рассказал о нашей новой звезде гимнастики

Румынские F-16 сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны – Минобороны

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
icon 492
Румынские F-16 сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны – Минобороны
F-16 ВВС Румынии. Фото иллюстративное. Источник: X (Twitter) @MApNRomania

В Румынии вечером 17 октября были сбиты два российских БпЛА, которые пересекли границу страны над Черным морем. Для этого военные задействовали истребители F-16.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны в X (Twitter). "Обезвреженные цели были ударными дронами типа "Герань" с реактивным двигателем", – уточнили позже в ведомстве.

Что известно о работе противовоздушной обороны в стране НАТО

В 17:43 в субботу два самолета F-16 Военно-воздушных сил Румынии поднялись в воздух с 86-й авиабазы "Борча" (округ Келераш на юге страны).

Это произошло после того, как румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила группу воздушных целей, маневрировавших примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный и двигавшихся в юго-западном направлении.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 3,8 т.
Великобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об учениях
icon 3,8 т.
Великобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об учениях
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 2,9 т.
Пьяные сотрудники депутатов пропутинской партии Германии подрались в здании Бундестага: пришлось вызвать полицию
icon 2,9 т.
Пьяные сотрудники депутатов пропутинской партии Германии подрались в здании Бундестага: пришлось вызвать полицию
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 2,5 т.
Жизнь над пропастью: как выглядит самый узкий город в мире, где дома стоят прямо над водой. Фото
icon 2,5 т.
Жизнь над пропастью: как выглядит самый узкий город в мире, где дома стоят прямо над водой. Фото

На уничтожение реактивных "Шахедов" ушло всего несколько минут:

  • в 17:59 первая цель вошла в воздушное пространство Румынии, а в 18:01 была сбита выстрелом из F-16;
  • в 18:01 в воздушном пространстве появилась вторая цель, ее сбил другой самолет F-16 в 18:05.

Оба БпЛА были уничтожены к востоку от Сулины над территориальными водами Румынии.

Румынские F-16 сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны – Минобороны

Сулина является городом в уезде Тулча (Румыния), расположенным в дельте Дуная недалеко от побережья. Источник: Скриншот Google Maps

Румынские F-16 сбили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны – Минобороны

Полный текст поста (на языке оригинала). Источник: Скриншот X (Twitter) @MApNRomania

Как писал OBOZ.UA, недавно в территориальных водах Румынии дрон впервые атаковал нефтяной танкер. Речь идет о судне YARA J под флагом Коморских островов, на котором в момент удара находились 17 членов экипажа из Сирии, Индии и Ирана. Гражданское торговое судно направлялось в Украину.

Похожие темы
Российские обстрелыРоссийская военная угрозаРумынияЧерное мореОстров ЗмеиныйShahed (Шахед)истребитель F-16
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться