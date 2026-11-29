Министерство обороны Румынии заказало дополнительно 66 боевых машин Lynx у немецкой оборонной компании Rheinmetall в рамках соглашения, заключенного в мае 2026 года. В мае Румыния заказала 232 машины, поэтому в общей сложности соседняя страна должна получить 298 БМП KF41 Lynx общей стоимостью 738 миллионов евро.

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Подавляющее большинство заказа – именно БМП Lynx, отмечают в Hartpunkt. Но помимо базового варианта в рамках заказа румынская армия также получит некоторое количество самоходных минометов, санитарных машин и командно-штабных машин на базе KF41 Lynx.

Что известно о заказе

Хотя Румыния спешит заказать уже дополнительные БМП, страна еще не получила ни одной из этих машин. Первые поставки в Румынию начнутся в 2028 году, а до 2030 года Rheinmetall должна поставить все 298 предусмотренных KF41 Lynx.

Помимо Румынии, Венгрия и Италия также решили закупить боевые машины на базе этой платформы для собственных вооруженных сил.

"Закупка KF41 Lynx – это аспект особой важности в текущем контексте региональной безопасности и с учетом необходимости ускорения процесса модернизации Вооруженных сил Румынии", – отмечает румынское министерство обороны.

Помимо этого намека на российскую военную угрозу, румынское ведомство объясняет необходимость этой закупки тем, что указанная БМП "уже отлично прошла боевые испытания" в Вооруженных силах Украины.

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В свою очередь, украинские специалисты отмечают, что новость о румынском заказе особенно благоприятна, поскольку это означает, что база для обслуживания новейших БМП нашей армии будет размещена в ближайшей соседней стране.

Важный контракт

Еще в прошлом году Украина выбрала основную боевую машину пехоты, которую в будущем будет производить на собственной территории. Ею стала упомянутая KF41 Lynx.

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Уже тогда сообщалось о контракте на поставку нескольких сотен машин (хотя точные числа не раскрывались).

А первые боевые машины пехоты Lynx KF41 попали в ВСУ в начале 2026 года. Начальная партия состояла из пяти машин, причем финансирование осуществлялось за счет Федеративной Республики Германия. Решение в пользу Lynx KF41 было принято после тщательных испытаний БМП нового поколения.

В Украину попали БМП, оснащенные двухместной башней Lance и специально сконфигурированные в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины.

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В Rheinmetall отмечают, что это лишь первый этап сотрудничества – следующим шагом может стать закупка дополнительных партий, в частности с локализацией производства в Украине.

Что известно о БМП

БМП Lynx KF41 относится к семейству боевых машин, разработанных с учетом текущих и будущих требований современного поля боя. Машина отличается высокой модульностью, открытой электронной архитектурой и наибольшим защищенным внутренним объемом в своем классе, что позволяет интегрировать новые системы и вооружение в будущем.

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Благодаря масштабируемой концепции массы, мощной системе привода и современным средствам защиты Lynx KF41 сочетает высокую мобильность с максимальным уровнем безопасности экипажа и десанта.

Отдельно можно отметить высокий уровень эргономики, позволяющий эффективно использовать машину даже во время длительных боевых заданий.

Ожидается, что поступление Lynx KF41 усилит механизированные подразделения ВСУ, повысит их живучесть на поле боя и расширит возможности для наступательных и оборонительных операций.