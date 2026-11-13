Румыния следом за Польшей хочет увеличить контингент США на фоне угроз со стороны России – FT

В Румынии вслед за Польшей захотели постоянную военную базу США на своей территории. По примеру Варшавы, Бухарест согласен платить Штатам за размещение войск.

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Такое предложение высказал президент Румынии Никушор Дан, сообщает Financial Times. Инициатива возникла на фоне усиления российских атак беспилотников в регионе и стремления администрации президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Европе.

Румыния готова платить США за размещение войск на своей территории

Президент Румынии Никушор Дан рассказал Financial Times, что предложил "некоторые цифры... по войскам, по распределению расходов".

То же самое ранее сделала Польша, которая заявила о готовности платить Вашингтону 15 000 долларов в год за каждого американского солдата, размещенного на будущей военной базе, которую польский президент Кароль Навроцкий собирается назвать "Форт Трамп".

"Мы хотим иметь больше американских войск и больше смертоносных возможностей", – подчеркнул румынский президент.

Офис Дана сообщил, что американский контингент в Румынии сейчас насчитывает 1172 солдата – это меньше, чем предыдущий контингент из 1700 человек. Офис предположил, что рассматривает аналогичное предложение Польши.

Это предложение Дан за несколько дней до этого сделал заместителю министра обороны США Элбриджу Колби во время его визита в Польшу и Румынию для оценки проблем безопасности в регионе.

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Ранее Колби выступал за "более ограниченное и целенаправленное" военное присутствие США в Европе, причем Министерство обороны под руководством Пита Хегсета неоднократно угрожало значительно сократить свое присутствие на континенте.

Сейчас в Польше размещено около 10 000 американских солдат, распределенных по десятку баз. Варшава настаивает на строительстве постоянной базы, названной в честь Дональда Трампа, и предложила оплатить ее, а также выплачивать США по 15 000 долларов в год за каждого солдата, который будет там находиться.

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После встречи с Хегсетом во вторник, напоминает FT, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что американский чиновник сказал ему, что "все движется в правильном направлении", что он интерпретировал как "зеленый свет", данный Пентагоном для постоянной военной базы США в Польше.

Никушор Дан в комментарии FT подчеркнул: Румыния имеет "очень, очень схожую внешнюю политику" с Польшей, которая занимает жесткую позицию в отношении России.

"Мы понимаем угрозу со стороны России и понимаем, как война в Украине [угрожает] нашей безопасности", – сказал президент Румынии.

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За последние месяцы российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии и даже падали на территории страны, также россияне наносят удары по коммерческим судам в Черном море у побережья Румынии.

"Россияне пытаются… изменить менталитет европейских стран, которые поддерживают Украину. Как и в случае с беспилотниками, залетевшими на нашу территорию, мы получили [помощь], и теперь мы гораздо лучше защищены. Мы планируем сделать то же самое с Черным морем, усилить оборудование, быть лучше подготовленными, но не к эскалации", – отметил Дан.

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Он добавил, что Румыния постепенно увеличивает расходы на оборону. Однако дефицит госбюджета пока мешает Бухаресту сравняться в этом с Польшей, которая направляет на военные расходы около 5% ВВП.

Дан также заявил, что американская авиабаза Михаила Когэлничану у побережья Черного моря и порт Констанца имеют важное стратегическое значение для США. Бухарест разрешил американским войскам использовать авиабазу в войне Трампа против Ирана в этом году, когда другие столицы ЕС отказали США в разрешении использовать свои объекты, отметил президент Румынии.

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"Санду-Валентин Матею, бывший командующий ВМС Румынии и военный эксперт, подчеркнул, что сейчас американский военный персонал, размещенный в стране, ориентирован главным образом на то, чтобы "обеспечить функционирование" американских баз. Помимо авиабазы, США также разместили личный состав и системы противоракетной обороны на второй американской базе в Девеселу, на юге Румынии, у болгарской границы. Матею сказал, что еще предстоит выяснить, готовы ли США направить боевые подразделения в Румынию", – отметили в FT.

Как сообщал OBOZ.UA,Румыния возложила на Россию ответственность за атаки на гражданские суда в Черном море.

Бухарест назвал действия Москвы преступлением.